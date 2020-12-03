Новый молдавский президент. Без соратников, но под колпаком

03.12.2020, Кишинёв, Алексей Тимчук

Инаугурация нового президента Молдовы – лидера прозападной партии «Действие и солидарность» Майи Санду – состоится уже 24 декабря. Как она будет добиваться утверждения подконтрольного правительства, пока непонятно. Но кое-что о команде уже известно – Санду заранее назвала «главных людей», которых привлечёт в президентуру.

Транзит для кабмина

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Четыре года назад вновь избранный президент, социалист Игорь Додон, тоже представил свою президентскую команду. И большинство президентских соратников в дальнейшем, по мере роста его влияния, заняли важные государственные посты.

Нынешние министры обороны (Виктор Гайчук), сельского хозяйства (Ион Пержу), иностранных (Аурел Чокой), внутренних (Павел Войку) дел. Бывший министр просвещения (Корнел Попович) и вице-премьер по вопросам приднестровского урегулирования (Василий Шова), директор центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (Руслан Флоча), замглавы молдавских спецслужб (Артур Гуменюк), секретарь Ценризбиркома (Максим Лебединский), посол Молдовы в России (Андрей Негуца), кишинёвский градоначальник (Ион Чебан) – все они переходили на должности из президентуры, где работали советниками и начальниками управлений.

Майя Санду пока назвала всего три имени. Её советником по социальным вопросам станет Алла Немеренко, по юридическим – Олеся Стамате, по экономическим – Вячеслав Негруца. Первые две были министрами в правительстве Майи Санду, третий тоже некоторое время был коллегой Санду – в правительстве Влада Филата, ещё в начале «десятых», но тоже несомненно прозападном.

Бывшие министры перебираются в президентуру, чтобы спокойно подготовиться к возвращению? Очень на то похоже.

Конкурент под боком

Олеся Стамате стала министром юстиции в правительстве Санду не сразу – ради неизвестного в молдавской политике «эксперта» с креслом вынужден был «по собственному желанию и «без объяснения причин» расстаться активный деятель протестного движения Станислав Павловский.

Быстро стало ясно, что это не просто «технократ». Именно Стамате была негласно назначена «лицом реформы правосудия» – то есть исполнителем главной задачи, поставленной американскими и европескими партнёрами перед новым кабмином.

Стамате на одиннадцать лет младше Санду, сейчас ей всего 36. Едва ли не со школьной скамьи действовала в проектах фонда Сороса. Все предшествовавшие правительственной должности годы работала на Западе консультантом в области реформ (а в самой Молдове числилась лишь председателем малоизвестной общественной организации).

После падения правительства стало ясно, что Запад видит в Стамате политика. Особенно это проявилось на досрочных выборах депутата в Хынчештском одномандатном округе. Казалось бы, Майе Санду, оставшейся вообще без функций (кроме поста председателя партии), необходимо в них участвовать, возвращаться в парламент, получать трибуну. Однако, партия PAS выдвинула своим кандидатом именно Олесю Стамате – что не пришлось по душе другим правым партиям, а по слухам – и многим лидерам самой PAS.

Кстати, Хынчештский округ всегда считался прозападным и, выдвигайся там узнаваемая Санду, она бы безусловно победила. Но, поскольку вместо неё шла малоузнаваемая Стамате, голоса прозападных избирателей разделились между разными кандидатами, а первое место неожиданно получил кандидат-социалист.

Запад сознательно пожертвовал мандатом, чтоыб сделать свою фаворитку более узнаваемой. Уже сейчас она – «альтернативный лидер» прозападного поля. Если у Майи Санду что-то пойдёт не так, её преемницей сразу же назначат Стамате – под предлогом того, что Санду «не проявила политической воли», в то время как Стамате «ратовала за изменения в сфере правосудия».

Когда-то Санду таким же образом была назначена правым лидером Молдовы, в обход опытных политиков, имея в резюме лишь работу секретарём в офисе Всемирного банка да сомнительный министерский опыт. Теперь ей придётся оценить ситуацию с другой стороны.

История-бумеранг

Алла Немеренко – тоже не так уж близка к Майе Санду. В прошлом она входила в команду Европейской народной партии экс-премьера Юрия Лянкэ, была избрана от неё членом Кишинёвского муниципального совета, но сдала мандат ради работы на Западе. И ставка сыграла – уже в начале 2016-го года её прочили на пост министра социальной защиты в правительстве Иона Стурзы.

Стурза – ещё один конкурент Санду за звание фаворита Запада. Он уже возглавлял правительство в конце 90-х годов – народ Молдовы запомнил его одним из главных разрушителей государства, а США – «лучшим реформатором». Правда, тогда, в 2016-м, вернуться в премьерское кресло у него не получилось. Зато Немеренко была навязана Санду на пост министра в 2019 году.

Вячеслав Негруца был одним из ближайших партийных сподвижников лидера либерал-демократов Влада Филата и возглавлял в его правительстве министерство финансов. Однако, от западных кураторов получил неудовлетворительную оценку за «недостаточное реформаторство» и в 2013 году был добровольно-принудительно заменён на Анатола Арапу, уже возглавлявшего Минфин… в правительстве Стурзы!

После отставки Негруца был отправлен на «перековку» в организацию «Transparency International», экспертом которой и служил до сегодняшнего дня. Как и Арапу, он получил позволение вернуться на должность только после многолетней работы под неустанным присмотром американцев.

Приём Майе Санду пришлось ради Негруцы (с которым они в своё время относились к конкурирующим группировкам кабмина) отказаться от своей ближайшей соратницы Натальи Гаврилицы. Вряд ли полностью – какую-то должность Гаврилица в команде Санду займёт, но о роли «экономиста при президенте номер один» придётся забыть.

Когда-то Майя Санду, лоббируемая американцами, «выносила» из политики «недостаточно проверенных». Теперь её саму окружают теми, кто стал за прошедшие годы «достаточно проверен». История циклична.