Новый обмен пленными: Освобождение главарей «Азова» не было самодеятельностью Эрдогана
Россия и Украина впервые после долгого перерыва провели обмен пленными.
Глава зеленского офиса Андрей Ермак сообщил, что Киев получил около 200 человек – военные, пограничники со Змеиного, бандеровский элемент из числа госслужащих в Мариуполе, персонала Чернобыльской АЭС и т.п.
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Интересно, что на опубликованном Ермаком ролике ВСУшники, оказавшись на свободе, тут же затянули «Ще не вмерлу» и начали орать лозунги УПАшни.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что удалось освободить 248 русских военных (гражданских политзаклченных, к сожалению, в списках не оказалось, хотя в застенках на Украине продолжают томиться, в том числе, и журналисты «ПолитНавигатора»).
Глава RT Маргарита Симоньян сообщила, что часть освобожденных сегодня российских военных Украина согласилась отпустить только в обмен на приезд главарей «Азова» из Турции минувшим летом – таким образом, выходит, что их освобождение не было самодеятельностью Реджепа Эрдогана, а частью сделки, в которой участвовала Москва.
«Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за пять азовцев – из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину.
Мы много и справедливо возмущались возвращению азовцев. Но по итогу – спасено 75 наших. Для меня этот итог важнее чего угодно в принципе», – считает Симоньян.
Минобороны РФ сообщает, что бывшие пленники сейчас будут проходить курс лечения и реабилитации.
«Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – говорится в сообщении ведомства.
Кстати, экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук сообщает, что, по его данным, Киев не вполне доволен итогами обмена.
«В ВСУ накапливается недовольство тем, что среди обменянных украинцев в очередной раз не было украинских десантников», – написал он в своем блоге.
Десантники, как и террористы «Азова», считаются наибольшими «отморозками» в ВСУ и не попадают под обычный обмен, а проходят только по отдельным специальным договоренностям, пояснип Пинчук «ПолитНавигатору».
Противник использует десантные бригады на наиболее острых направлениях, и, видя, что их «побратимы» не возвращаются в результате обменов, ВСУшные штурмовики чаще задумываются и о своих перспективах.
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