Новый обмен пленными: Освобождение главарей «Азова» не было самодеятельностью Эрдогана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия и Украина впервые после долгого перерыва провели обмен пленными.

Глава зеленского офиса Андрей Ермак сообщил, что Киев получил около 200 человек – военные, пограничники со Змеиного, бандеровский элемент из числа госслужащих в Мариуполе, персонала Чернобыльской АЭС и т.п.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Интересно, что на опубликованном Ермаком ролике ВСУшники, оказавшись на свободе, тут же затянули «Ще не вмерлу» и начали орать лозунги УПАшни.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что удалось освободить 248 русских военных (гражданских политзаклченных, к сожалению, в списках не оказалось, хотя в застенках на Украине продолжают томиться, в том числе, и журналисты «ПолитНавигатора»).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Глава RT Маргарита Симоньян сообщила, что часть освобожденных сегодня российских военных Украина согласилась отпустить только в обмен на приезд главарей «Азова» из Турции минувшим летом – таким образом, выходит, что их освобождение не было самодеятельностью Реджепа Эрдогана, а частью сделки, в которой участвовала Москва.

«Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за пять азовцев – из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину. Мы много и справедливо возмущались возвращению азовцев. Но по итогу – спасено 75 наших. Для меня этот итог важнее чего угодно в принципе», – считает Симоньян.

Минобороны РФ сообщает, что бывшие пленники сейчас будут проходить курс лечения и реабилитации.

«Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – говорится в сообщении ведомства.

Кстати, экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук сообщает, что, по его данным, Киев не вполне доволен итогами обмена.

«В ВСУ накапливается недовольство тем, что среди обменянных украинцев в очередной раз не было украинских десантников», – написал он в своем блоге.

Десантники, как и террористы «Азова», считаются наибольшими «отморозками» в ВСУ и не попадают под обычный обмен, а проходят только по отдельным специальным договоренностям, пояснип Пинчук «ПолитНавигатору».

Противник использует десантные бригады на наиболее острых направлениях, и, видя, что их «побратимы» не возвращаются в результате обменов, ВСУшные штурмовики чаще задумываются и о своих перспективах.