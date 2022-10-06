Новый пакет санкций ЕС ударит не только по властям России, но и по либералам

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Еврокомиссия одобрила восьмой пакет санкций. ЕС ожидает, что ущерб России от него составит 7 млрд евро.

Пакет также закладывает основу для необходимой правовой базы для реализации ограничения цен на нефть, предусмотренного странами-участницами G7. Также санкциям будут подвержены лица, принимавшие участие в организации референдумов по вступлению в состав РФ новых территорий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В санкционный пакет также входят физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе, такие как высокопоставленные и военные чиновники, а также компании, поддерживающие ВС РФ. ЕС также продолжает преследовать тех, кто распространяет дезинформацию о войне», – сказано в заявлении ЕС.

Введены новые ограничения на экспорт продуктов ВПК, сырья и тех изделий авиационной промышленности.

Вводится запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России;

Санкции включают запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг, запрет для граждан стран Евросоюза занимать руководящие должности в ряде российских госкомпаний. Предусмотрено наказание для участников схем обхода санкций ЕС;

Решение Еврокомиссии приветствовал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая ограничение цен на нефть. Это чудесно, будем браться за газ», – написал он.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил страны G7 и ЕС внести «Росатом» и российскую ядерную промышленность в следующие пакеты санкций.

«Это не новые санкции. Вернее таковыми они являются только для медиа. Все это сериал для европейца, которого украинизируют и для жителя постУкраины, которому дарят эмоцию перемоги. Вам надо определиться, являетесь ли вы зрителем этого сериала. Если нет, то должны понимать, что все санкции уже давно введены», – прокомментировал решение Еврокомиссии в своем ТГ-канале политолог Семен Уралов.

Эксперт в области энергетики Александр Фролов считает, что санкции введены таким образом, чтобы европейцы могли продолжать импортировать российскую нефть.

«Евросоюз пытается вывести из-под удара свои компании, которые обеспечивают морскую транспортировку российской нефти, но при этом ЕС не хочет и не может просто смягчить санкции. Поэтому придумана система предельных цен, в рамках которой возить российскую нефть и нефтепродукты можно», – написал Фролов.

А обозревателя RT Максима Кононенка привели в недоумение санкции против криптокошельков.

«Интересно, на… (зачем) было изобретать КРИПТОвалюту, если можно установить страну пребывания владельца КРИПТОкошелька?» – удивляется он.

Либеральный политолог Станислав Белковский отмечает, что меры по криптовалюте ударят по остаткам либеральной прозападной оппозиции, которая обычно получала деньги с Запада в биткоинах.

«Одна из ключевых мер – прекращение финансирования РФ-оппозиции, особенно внесистемной. Поскольку отныне РФ-граждане полностью отлучены от криптовалют / криптокошельков», – написал Белковский.