«Новый патриотизм»: голландская журналистка указала на особую роль ЧВК «Вагнер» в современной России

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Российская ЧВК «Вагнер» сыграла важнейшую роль в ходе специальной военной операции на Украине.

Теперь на организации, созданной петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, лежит особая ответственность за будущее страны в период смены исторических эпох, считает голландская журналистка Соня Ван ден Энде.

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В статье на портале Devend.online Соня Ван ден Энде указывает: Россия в 2022 году оказалась вовлечена в крупномасштабное противостояние на Украине со всем коллективным Западом, и столкнулась с угрозой собственному существованию.

«Не только режим Владимира Зеленского, но и его союзники в США и НАТО открыто демонстрируют маниакальное желание покончить с российским государством раз и навсегда, разделить Россию для новой «балканизации», украсть природные богатства России и спровоцировать деградацию ее народа, — указывает журналистка. — Россия оказалась на минном поле экзистенциальных угроз и должна отказаться от полумер, чтобы победить в этой войне, просто для того, чтобы остаться существовать как страна и народ».

В этих условиях, подчеркивает Соня Ван ден Энде, больше не работают полумеры, дипломатические и политические приемы мирного времени, которыми власти РФ пользовались в короткую эпоху мирных отношений с Западом.

«Россия вошла в новую эпоху, открыла новую страницу истории. Пришло время, чтобы многое поменялось в стране: общество, политика, экономика, законодательство, чиновничество, и разумеется, сердца и умы ее граждан! — пишет Ван ден Энде. — Эта новая эпоха требует свежих идей и новых образов, требует уйти от пропаганды и фальшивого патриотического пафоса. Начало СВО дало российскому обществу ясное понимание, что время полумер и политической болтовни подошло к концу, пришло время быстрых решений и действий!»

Успехи ЧВК «Вагнер» на поле боя, победы в Соледаре и Артемовске привлекли большое внимание к этой компании, отмечает журналистка, и возложили на «вагнеровцев» особую роль в новой эпохе истории России — в качестве ролевой модели для армии России и источника надежды для ее народа, источника «нового патриотизма», как назвала это явление журналистка.

Армия России остается основной силой государства на поле боя, считает журналистка, и никто не пытается этого отрицать. Однако именно ЧВК «Вагнер» неоднократно дала понять Западу, что вызов, брошенный России, не останется без решительного ответа — «вагнеровцы» доказывали это в Сирии, где бесстрашно вступили в противостояние с силами США, и в Африке, где разрушили планы Франции по удержанию под контролем ЦАР и Мали. Поэтому военным стоит брать пример с ЧВК «Вагнер».

В этих условиях, отмечает Соня Ван ден Энде, Запад перешел к активной информационной войне против «вагнеровцев» и их руководства, пытаясь вбить клин между президентом Путиным и необычайно откровенным в своих заявлениях Евгением Пригожиным: «Это крупнейшая информационная война в современной истории!»

Разлада в России допустить нельзя, подчеркивает автор статьи.

«Россия должна стать единой в противостоянии с Западом, любая политическая и личная рознь должна быть забыта, и только тогда, по моему скромному мнению, можно победить на поле боя и в информационной войне», — резюмирует Соня Ван ден Энде.