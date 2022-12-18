Новый переворот в Грузии – вопрос жизни и смерти для НАТО

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После объявления СВО на Украине грузино-российские отношения приобрели особый характер. С одной стороны, между Москвой и Тбилиси официально по-прежнему царит дипломатический холод. С другой – Грузия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям и открывать «второй фронт» по просьбе Украины. Этого не могли не заметить и в Кремле, и в Белом доме.

Конечно, Грузия имеет серьезнейшие претензии к Российской Федерации, связанные с поддержкой мятежных провинций – Абхазии и Южной Осетии. После военного конфликта 2008 года две отколовшиеся от Грузии республики были признаны Российской Федерацией, и на основе двусторонних соглашений там размещены российские военные базы. Грузинская сторона считает эти базы оккупационными войсками, действует даже закон об оккупации. Почему же в этих условиях Грузия, у которой после 2008 года разорваны дипломатические отношения с Москвой, не присоединилась к антироссийскому альянсу?

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«Грузия не может ввести санкции против России по «естественным причинам», – заявляет премьер Гарибашвили (глава Кабмина является первым лицом страны, президент выполняет второстепенные функции).

Да, официальный Тбилиси испытывает колоссальное давление со стороны объединенного Запада. Однако впервые за 30 лет американо-грузинских отношений грузинская общественность с удивлением и явным удовольствием наблюдает за открытой информационной войной, начавшейся между официальным Тбилиси и Госдепартаментом США. И такое еще год назад даже представить было невозможно!

Кстати, грузинские власти действуют красиво. «На амбразуры» брошена отколовшаяся от правящей партии группа (платформа «Грузинская Сила»). Она специально отпущена в «свободное плавание» политическим руководством страны. Задача этих политиков – «развязать» язык и бить по зарвавшемуся послу США, по дипломатам ЕС и по госдепартаменту США, синхронно вместе с Киевом выступающим за то, чтобы Грузия втянулась в военное противостояние с РФ.

Да-да, от Грузии требуется не только присоединение к антироссийским экономическим санкциям, военно-техническая помощь Украине, а и провоцирование военного конфликта с Абхазией и Южной Осетией (читай – с Россией), то есть повторение 2008 года! А это приведет не только к исчезновению Грузии с политической карты мира, но и весьма трагическим последствиям регионального характера, о чем скажем чуть ниже.

Вышеупомянутое давление является тотальным и, все-таки, приносит свои плоды. Грузинское политическое руководство, во многом по-прежнему зависимое от Запада, вынуждено лавировать.

Так, премьер Гарибашвили лично присутствовал на саммите НАТО минувшим летом в Мадриде. Там он декларировал верность курсу евроатлантической интеграции. А МИД Грузии приветствовал «ряд решений», принятых на саммите НАТО, которые «содействуют укреплению обороноспособности и безопасности страны и еще больше приближают Грузию к ее конечной цели — членству в НАТО».

Однако на катарском экономическом форуме Гарибашвили сделал весьма интересное заявление, которое проамериканская оппозиция тут же восприняла как противоречащее официальному курсу интеграции в НАТО.

Так вот, Гарибашвили исключил вхождение Грузии в состав северо-атлантического военного союза до решения территориальной целостности, то есть, до возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии. Это является громким заявлением, поскольку вопрос территориальной целостности Грузии, даже теоретически, возможно решить, только если Тбилиси и Москва (соответственно, вместе с Сухуми и Цхинвали) восстановят единое пространство безопасности.

А единое пространство безопасности подразумевает нейтрализацию угрозы превращения Грузии в Анти-Россию, то есть выдавливание НАТО и США из Грузии и региона Южного Кавказа вообще.

Следовательно, такое возможно только если Грузия пойдет на военно-политический союз с Россией.

И еще несколько важных сигналов с упомянутого экономического форума. В то время, как коллективный Запад изображает Путина «исчадием ада», Гарибашвили предпочел избегать заявлений против российского президента – очевидно, дабы не испортить гипотетические будущие отношения с коллегой.

На вопрос модератора, доверяет ли он президенту России Владимиру Путину, Гарибашвили сказал:

«За последние 30 лет мы трижды воевали против России. Таким образом, политика нашего правительства заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета путем мирных переговоров».

Позвольте интерпретировать слова премьера: трижды воевали, трижды проиграли, что еще хотите? Хотите повторить бессмысленную трагедию? Хватит! Выясним отношения только лишь мирным путем!

Однако назойливый журналист не угомонился, потребовав уточнить насчёт доверия Путину.

«У нас не было никаких контактов с тех пор, как мы пришли к власти в 2012 году. Политические консультации не проводились. У нас только экономические и торговые отношения. Это реальность, в которой мы живем».

То есть, дальше больше: в этом ответе можно проследить желание наладить контакты с российской коллегой при определенных благоприятных условиях.

Заявление Гарибашвили «в штыки» было воспринято партией «войны», позиция которой выражается в реакции бывшего заместителя министра иностранных дел Серги Капанадзе. По его мнению, Гарибашвили, по сути, «отказывает НАТО, заявляя, что Грузия должна сначала решить свои территориальные проблемы, а затем вступить». И Капанадзе не далек от истины.

«Очень вредоносным» и «подарком для России» расценивает позицию Гарибашвили мощная проамериканская оппозиция.

«На самом деле должно быть наоборот! Мы не должны решить вопрос территориальной целостности сначала (это невероятно сложный и долгий путь), сначала мы должны полностью интегрироваться в евроатлантические структуры», – полагают саакашисты.

А вот это утверждение – абсолютно неверное и лукавое: в случае продолжения политики сближения с НАТО, даже теоретически не будет никакого урегулирования абхазского и осетинского вопросов, а будет конфликт и дестабилизация обстановки.

Конечно, Запад не отказывается от удержания Грузии в своей орбите. НАТО подтвердило решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия в перспективе станет членом Североатлантического альянса.

«Российская Федерация представляет собой наиболее важную и непосредственную угрозу безопасности … евроатлантическому миру», – подчеркивается в свежих декларациях в оценке ситуации в регионе Черного моря.

Вообще в Южном Кавказе последние месяцы наблюдаются весьма тревожные процессы. Азербайджан все сильнее оказывается под влиянием Турции, члена НАТО, у которого, скажем так, свои специфические интересы в регионе. Наблюдается резкая активизация проамериканских сил в Армении, где у власти находится «соросовская» политическая группировка. В центре Еревана проводятся так называемые «факельные шествия» с антироссийскими призывами. На глазах у полиции разыгрываются разные провокации перед посольством России. Там же рядом рвутся красные флаги и разбиваются стекла офиса Компартии Армении, организовывающей акцию в поддержку СВО.

В Армении США пытаются создать примерно такой политический климат, какой сохраняется в Грузии.

В случае, если Тбилиси сдастся, и Грузия вновь послужит рычагом давления на Россию, как это было при Саакашвили, общая картина в Южном Кавказе с учетом новых реалий вокруг Карабаха может измениться до неузнаваемости.

В таком случае Россия резко потеряет свое влияние в регионе, а у США наоборот, появится возможность еще сильнее вредить интересам Москвы везде, где возможно! Кровавое обострение армяно-азербайджанского конфликта, обострение ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии, резкое усиление влияния Турции на внутренние процессы не только Азербайджана, но и Грузии, и фактическая аннексия грузинской Аджарии, и многие другие самые худшие сценарии станут реальностью.

Именно поэтому недопущение прихода проамериканской оппозиции к власти в Грузии является на данный момент вопросом жизни и смерти – как для самой Грузии, так и для стабильности в Южном Кавказе в целом.

А у правящей «Грузинской мечты» проблем хватает. Ее «подвешенное состояние» главным образом определяется катастрофическим социальным положением населения Грузии, исправление которого возможно только глубокими реформами социального же характера.