Новый план Порошенко: Выйти во второй тур с Зеленским

21.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Штаб Петра Порошенко разработал новый план – путём подкупа, применения административного ресурса и прочих фальсификаций выйти во второй тур, причем, предпочтительнее, с Владимиром Зеленским, а не опытной в политических боях Юлией Тимошенко.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Зеленский показывает высокие рейтинги – это тотальное недовольство избирателя украинским политикумом в целом как таковым. То есть, политиков не любят. Это «коктейль Молотова», брошенный во власть и в украинский правящий класс со стороны избирателя. Это «против всех», это – за человека, который там ни разу не был, это – за человека, который, может, не понимает, но не из «ваших», не такой, как вы», – подчеркнул политтехнолог.

«Более того, во всех рейтингах есть манипулятивный фактор по поводу того, кто же выйдет во второй тур. Я не уверен, что это будет Порошенко. С большой вероятностью – Тимошенко, просто сегодня она является для Порошенко основной угрозой.

Я думаю, в штабе Порошенко делают всё, чтобы показать, что во второй тур выходят Зеленский и Порошенко, где отлично понимают, что лучше встретиться с ним, а не с Тимошенко – бойцом закалённым, человеком, который если во второй тур выйдет, то у Порошенко будет шансов куда меньше», – заявил Гайдай.

При этом эксперт отметил, что во втором туре и избиратель изменится, и Зеленский превратится в совсем другого человека.

«Если в первом туре воюют образы, то во втором – личности. Во втором туре избиратель резко поменяет своё отношения, он скажет: «Хорошо, теперь их двое, я хочу на них посмотреть вблизи». Сегодня Зеленского в кампании практически нет. Есть билборды, есть классные приколы «Давайте их зробымо разом», а во втором туре должны всё-таки столкнуться две личности, две политические позиции.

Второй тур – это тур дебатов. Если Зеленский не выйдет на дебаты, не знаю, как воспримет это избиратель. Почему бы второй тур не провести в пяти дебатах по основным базовым темам – война, экономика, коррупция, международная арена, культура и искусство – чтоб Зеленский себя чувствовал хоть где-то более или менее компетентным. Поэтому второй тур всё может изменить», – подытожил Сергей Гайдай.