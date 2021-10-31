Новый погром в Казахстане: Нацизм как инструмент отвлечения от нищеты

31.10.2021 23:39 (Мск), Москва, Айнур Курманов

Казахский национализм, поднимающий голову, становится кровавым оружием для удержания власти и разделения общества по этническому и языковому признаку. Повторяющиеся погромы национальных меньшинств в период строительства и укрепления моноэтнического государства неизбежно приведут к вытеснению всех инородцев и к окончательной «украинизации» страны.

Подтверждением тому является очередной погром, состоявшийся в ночь с 27 на 28 октября в Панфиловском районе Алматинской области в посёлке Пиджим, где произошли столкновения казахской и уйгурской молодёжи. Поводом послужило то, что в школьной драке пострадал 16-летний подросток, а во время последовавших за ней беспорядков — 53-летний мужчина. В нескольких домах были выбиты окна, повреждены автомобили, а также сгорел дотла один дом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«27 октября в 20.00 на пульт 102 поступила информация о том, что в поселке Пиджим около дома одного из участников драки между школьниками собрались около 30 человек. Группой лиц были разбиты стекла ряда частных домов, а также несколько автотранспортных средств», – сообщила пресс-служба департамента полиции по Алматинской области.

Как выясняется, в беспорядках участвовало намного больше людей, в том числе жители соседних населенных пунктов. Дело не дошло до массовых убийств только по чистой случайности, а также из-за вмешательства старейшин. Но очевидно, что столкновения и погромы уйгурской диаспоры могут быть продолжены в любой момент.

В самом Пиджиме, который в переводе с уйгурского означает «главное село», проживает чуть больше 12 тысяч человек. В советские годы, село населяли в основном уйгуры, сейчас ситуация изменилась: из нынешнего населения – около 7 тысяч казахов, 5 тысяч уйгуров. До этой драки уже случались споры и конфликты за земельные и пастбищные участки, за доступ к воде.

Местные казахские националисты неоднократно требовали переименования как самого населенного пункта, так и школы, где произошла драка, названной в честь Абдуллы Розыбакиева — советского общественного деятеля, участника борьбы за установление советской власти в области, уйгура по национальности.

Еще год назад казахская националистическая пресса, субсидируемая из госбюджета, вовсю требовала переименования Уйгурского района Алматинской области и районного центра Чунджа. Как мы знаем, эти же штатные провокаторы, «журналисты» и наци-блогеры призывали убрать имя советского генерала Ивана Васильевича Панфилова из названия соседнего района, где и произошли нынешние погромы.

То есть, почва для данного межнационального конфликта была хорошо удобрена, и нужна была только искра. Если сама драка между школьниками 27 октября и была спонтанной, то затем столкновения активно поддерживались извне. Сценарий напоминает события в Кордае в соседней Жамбылской области февраля прошлого года, где конфликт на бытовой почве был сразу же использован казахскими националистами и спецслужбами для провоцирования уже массового погрома дунган.

Напомним, что тогда от рук казахских наци погибло 10 дунган, а 23 тысячи бежали в соседнюю Киргизию и прятались в мечетях и на погранзаставах. Тогда в особой пограничной зоне сотрудники спецслужб (пограничная охрана КНБ) пропустили через шлагбаумы автобусы и машины с погромщиками и мародерами.

Как и в Кордае, уже в Панфиловском районе власти не выключили интернет и мобильную связь для предотвращения беспорядков. Поэтому призывы и видео о «зверствах» уйгуров казахские националисты распространяли в социальных мессенджерах. На многочисленных видеозаписях, распространяемых через мессенджер WhatsApp и, по всей видимости, снятых в Пиджиме, видно, что во время драки один из юношей падает и не встает. Везде в комментариях указывается, что от рук уйгуров пострадал казахский мальчик.

При этом, как и в Кордае, местные и высшие власти отрицают межэтническую причину конфликта, хотя тот же аким Панфиловского района Талгат Умралиев отметил, что «были некоторые перегибы во внутренней политике села». С другой стороны, те же самые чиновники поощряют погромщиков. Так, тот же аким на встрече с жителями 28 октября сказал следующее: «у казахов есть хорошие слова: «Шаңыраққа қара!» (букв. — «Оглядись, в чьем ты доме!»). «Эти слова адресованы всем нам. Где и в каком государстве мы живем? Что мы должны делать?» — сказал он.

Чего ожидать от какого-то местного акима, если президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с дунганской общиной после погрома в прошлом году вместо слов поддержки и соболезнования предложил лучше изучать казахский язык. Фактически это был реверанс в сторону националистического электората и указание на этническое превосходство титульной нации.

Мы уже писали о том, что казахстанские власти не только не осудили организаторов и идейных вдохновителей погрома из высоких кабинетов, отказавшись признавать его межнациональным конфликтом, но и посадили на скамью подсудимых 14 дунган, оказавших сопротивление убийцам, защищая свои семьи. А те, кто призывал к поджогам и резне, в том числе из числа чиновников и депутатов вообще отделались легким испугом.

Следующей жертвой пропаганды и погромов становится таким образом уйгурская диаспора, которая насчитывает по данным 2020 года 280 тысяч человек.

Интересно, что президент Касым-Жомарт Токаев фактически выступает за массовые выселения и ликвидацию анклавов этнических меньшинств, поддерживая тем самым таких деятелей национал-демократов как Жанболат Мамай, заявлявших ранее подобные идеи. Об этом глава выстраиваемого моноэтнического государства заявил 21 октября на заседании Ассамблеи Народов Казахстана (АНК).

«Мировая практика показывает, что компактное проживание этносов способствует их социокультурной изоляции. Это приводит к возникновению этнических анклавов, культурных языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического напряжения и даже возникновению конфликтов. Поэтому, учитывая такой отрицательный опыт в мире, нужно разработать системные меры по преодолению негативной тенденции образования замкнутых этнических районов и кварталов сельской местности и в городах нашей страны», – указал Токаев.

Данная ненаучная позиция противоречит не только прежней советской национальной политике и проводимой линии предыдущих лет, но и в ситуации провозглашаемой унитарности означает проведение этнических чисток и ликвидации многонациональности как фактора. А это уже провозглашение целого курса на выдавливание инородцев со своих насиженных мест и из страны в целом как способ недопущения разговоров о культурной автономии и возникновения предпосылок федерализации.

Этно-центризм, а проще нацизм, положенный во основу официальной идеологии, неизбежно ведет к языковым патрулям, погромам, резне, депортациям, лишению гражданства и имущества, появлению людей второго сорта и даже к концлагерям, о чем уже говорят на страницах казахоязычных изданий, финансируемых из бюджета. Именно поэтому в октябре в Мажилисе РК был приняты поправки в законодательство, фактически запрещающие вывески и названия на русском языке.

Подобный процесс уже замечают и местные аналитики. Так, социолог Серик Бейсембаев указывает на то, что данные идеи национального превосходства пропагандой уже внедрены в массовое сознание казахов.

«В обществе сформирован набор идей. Этот набор идей можно назвать и этническим национализмом, и ксенофобией. Но это коренится в представлении о том, что нация делится на «нас» и «их», и что «наш статус должен быть выше, чем у них». Это представление широко распространено среди граждан. Эта идея используется в случае этнических конфликтов, что позволяет оценить проблему с этой точки зрения. Например, происходит немедленная дегуманизация других народов, то есть их характеризуют как «пришлых, неказахов»», – подчеркнул Серик Бейсембаев.

И это опасная тенденция, так как обязательно вслед за дунганами, уйгурами, узбеками, курдами, таджиками, чеченцами, корейцами очередь дойдет и до этнических русских. Автор этих строк уже неоднократно писал, что на дунганах, а теперь на уйгурах отрабатываются методика погромов, которая обязательно будет в будущем применена к славянским народам и к русскоязычным в целом.

Последний пример – это нападение 20 октября в Таразе (Джамбуле) казахского националиста на пятилетнего русского малыша и его бабушку. Прохожий с возгласом «Русские раздражают!»: размахнулся и ударил его по голове, сбив с самоката, а затем пнул его ногой. Удар был такой силы, что малыш буквально отлетел на асфальт. Досталось и подбежавшей к внуку бабушке — ее тоже ударили. И кто ответит за русского мальчика?

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

При этом местные СМИ по команде сразу же убрали упоминание о русофобском призыве националиста. Таким образом власти поспешили замять конфликт, а нападавшего быстренько объявили душевнобольным. Но таких случаев бытового национализма именно к русским подросткам и детям в Казахстане становится всё больше, создавая общий фон нетерпимости к людям иного цвета кожи, глаз и языка.

Нацизм и русофобия становится удобным орудием управления казахской молодежи и отвлечения её от проблем нищеты, безработицы, голода. По мере ухудшения внутренней ситуации такие погромы и нападения будут учащаться, а националисты в качестве правительственной агентуры будут расчищать своими насильственными методами «жизненное пространство». Не замечать этого и игнорировать уже опасно!