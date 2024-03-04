Новый поход на Киев может начаться к осени – Бортник

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Российская армия может накопить резервы, подготовить их и снова отправить на украинскую столицу.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«России нужно к этому подготовиться, нынешних сил недостаточно для этих бросков. Необходимо после президентских выборов провести формальную или неформальную мобилизацию. После мобилизации необходимо еще хотя бы два месяца, чтобы этих людей обучить чем-то, создать из них подразделения, укомплектовать их техникой, слаживание провести», – сказал эксперт.

По его словам, ни одна мобилизация не дает сразу быстрого эффекта.

«Два месяца – это такой, средний срок по палате. Поэтому я думаю, что вторая половина лета-осень, и тогда действительно может быть попытка похода на Киев. Не зря белорусская сторона все время разыгрывает карту украинской угрозы. Она просто понимает, что Украина – враждебное государство для своих граждан, чтобы они спокойнее относились к возможным действиям со стороны Белоруссии против Украины снова», – заявил Бортник.