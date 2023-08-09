Новый политический сезон на Западе не сулит Украине хорошего – Золотарев

Анатолий Лапин.  
09.08.2023 13:39
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, ЕС, Политика, США, Украина, Финансы


Стартующий в сентябре новый политический сезон на Западе не сулит ничего хорошего Украине.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стартующий в сентябре новый политический сезон на Западе не сулит ничего хорошего Украине. Об...

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По мнению Золотарева, все будет зависеть от того, готовы ли будут США и Евросоюз дальше финансировать войну или сократят расходы.

«Если нам надо 50 миллиардов, а дадут половину или 2/3, то нас тогда ждут впереди очень большие проблемы. К сожалению, у нас практически нет экономических подпорок. Если практически все расходы на войну – это помощь наших партнеров или кредитные деньги, тут мы критически зависим.

А перспектива выборов 2024 года в Европарламент, президента США на фоне того, что экономические и социальные проблемы в Евросоюзе, в США увязывают с поддержкой Украины, это нам не сулит ничего хорошего…

Действительно, в Евросоюзе, во многих странах очень болезненно, на собственном кошельке ощутили издержки санкционного режима, повышения цен на энергоносители, там есть недовольство», – заявил Золотарев.

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