Новый польский премьер подстрекает ЕС «утереть нос Путину» даже без помощи США

Премьер-министр Польши Дональд Туск осваивает роль главного антироссийского «ястреба» в ЕС, призывая Европу продемонстрировать способность противостоять России даже без помощи США.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила руководитель польско-украинского портала Украина.пл Алина Макарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Туск вчера сказал, когда Россия может напасть на Европу, анонсировал инициативу, которую подготовил с Сикорским, относительно усиления безопасности в Европе, призвал союзников вместе вооружаться, чтобы сдержать Россию и остановить Кремль от нападения на страны НАТО. Указывал на то, что Европе надо увеличить защиту воздушного пространства, укреплять восточный фланг альянса, кроме того, он напомнил, что на следующей неделе в Польше соберётся комитет, который будет расследовать, была ли российская ракета, пересекшая границы Польши, так запрограммирована, или это была российская провокация, или что это вообще было. Было ли это использование территории Польши для ударов с западной стороны по украинским городам», – перечислила Макарчук.

Она считает, что новый польский премьер демонстрирует стремление, чтобы его страна стала лидером в мобилизации всех украинских союзников.

«Он говорил, что вся российская экономика уже перешла в режим войны, что Европа отстаёт от России в этом вопросе. И что Польша должна стать лидером в мобилизации всех украинских союзников к тому, чтобы не только поддерживать Украину, но и самим до зубов вооружаться, чтобы этим отпугнуть Кремль от нападения на ЕС. Которое, как сказал Туск, может произойти в течение нескольких лет, если Европа не покажет всему миру, что готова защищаться и может утереть нос Путину даже сама, без помощи США, потому что именно она на первой линии фронта после Украины. Поскольку с премьером Туском считаются на Западе и в ЕС, мне кажется, ему удастся объяснить тем, кто «устал», объяснить, что агрессор не устал бомбардировать украинские города, не устал убивать детей и точно не остановится на Украине», – с восторгом вещала собеседница из Польши.