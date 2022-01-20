Новый посол Бикантов в первом интервью подтвердил существующую версию убийства россиян в ЦАР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новый посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил о причастности боевиков группировки 3R к убийству российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Дипломат в своем заявлении подтвердил версию, ранее озвученную корреспондентами Bangui Matin.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — напомнил Бикантов.

Слова захваченного властями боевика из 3R подтверждают существующую версию. На видео, опубликованном Bangui Matin, молодой человек сообщает, что в 2018 году он вступил в ряды бандформирований 3R, которые в окрестностях городов Кага-Бандоро, Декоа и Сибю. Этот район в то время не контролировался правительственными силами. И именно в этом районе в ночь с 30 на 31 июля 2018 года были убиты Джемаль, Расторгуев и Радченко.

Ранее на этой территории действовали формирования «экс-Селеки», часть из которых впоследствии примкнула к группировке FPRC. Трасса Декоа — Сибю являлась своего рода «местом общего пользования» различных преступных групп — здесь проходили встречи и перегруппировка бандформирований, многие из которых разрабатывали совместные планы операций против властей ЦАР. Журналисты направились по одной из самых опасных дорог страны без охраны.

Группировка 3R впоследствии стала частью альянса «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). В декабре 2020 года она участвовала в наступлении на Банги. Бойцы армии ЦАР (FACA), прошедшие подготовку у российских инструкторов, смогли отразить это нападение.

«Армия ЦАР смогла отбросить бандитов в начале 2021 года, выдавила незаконные вооруженные формирования за границы республики», — добавил посол Бикантов.

Расследование, проведенное Федеральным агентством новостей, выявило обстоятельства, при которых российский «Центр управления расследованиями» (ЦУР) отправил Джемаля, Расторгуева и Радченко в Центральноафриканскую республику. Финансируемый беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским ЦУР отправил журналистов в Африку по поддельным документам.

Структура Ходорковского отправила журналистов по туристическим визам в наводненную бандформированиями страну, не обеспечив их элементарной защитой. Предполагалось, что они зафиксируют присутствие в стране российских инструкторов; впоследствии эти материалы планировалось использовать в западных СМИ в качестве доказательства размещения в ЦАР бойцов российской «ЧВК Вагнера».