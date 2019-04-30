Новый посол Британии в Киеве усиленно учит мову

30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Мелинда Симмонс назначена новым послом Великобритании на Украине и приступит к исполнению своих обязанностей летом этого года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Министерством иностранных дел Соединенного Королевства.

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“Мелинда Симмонс была назначена послом Ее Величества на Украине и сменит Джудит Гоф, которую ждет другое дипломатическое назначение. Симмонс вступит в должность летом 2019”, – говорится в документе. Гоф стала послом Великобритании в Украине в сентябре 2015 года.

Ранее Симмонс занимала различные посты в британском Министерстве по вопросам международного развития, в том числе замещала глав департаментов Европы, а также Ближнего Востока и Северной Африки. В 2013 году она перешла в МИД, где до 2016 года занимала должность заместителя главы департамента, курирующего проблематику вооруженных конфликтов. В 2016-2017 году она работала в британском Национальном секретариате по безопасности.

С 2018 года Симмонс проходит в МИД страны курс подготовки к работе на новой должности, усиленно изучая украинский язык.