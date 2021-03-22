Новый посол Польши в Москве выступил с революционной речью: В чём подвох?

22.03.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

В Москву прибыл новый посол Польши. С лета 2020 года Варшава задерживалась с отправкой своего дипломатического представителя, что само по себе является исключительным случаем. Отсутствие посла в России на протяжении 6 месяцев свидетельствует об уровне российско-польских отношений, а, точнее, – о том, что этих отношений практически нет.

В конце концов, Варшава отправила в Москву Кшиштофа Краевского – довольно опытного, профессионального дипломата. Про кандидатуру Краевского говорилось еще в прошлом году, однако против его назначения возражали политики радикального, «антикоммунистического» крыла правящей партии «Право и справедливость».

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Против назначения особенно резко выступала зам спикера польского Сейма Малгожата Госевская, известная в т.ч. своими тесными связями с украинскими неонацистскими батальонами и антироссийскими выступлениями. Причина: Краевский «чужой», так как он состоял в конце 1980-х в польской компартии и провластных молодежных организациях. Более того, Краевский работал еще и помощником тогдашнего пресс-секретаря правительства Ежи Урбана.

Политиков «ПиС» возмущает не только «коммунистическое» прошлое нового посла в России. Еще им не нравится, что Краевский проработал почти 30 лет в польской дипломатии, в т.ч. послом в Азербайджане, Болгарии, а также директором Отделения протокола польского МИДа. А ведь это означает, что он сотрудничал на протяжении многих лет с представителями разных политических партий, в том числе и теми, которых нынешняя власть считает антигосударственными, вражескими силами.

Несмотря на все эти препятствия, кандидатура Краевского была окончательно пролоббирована и одобрена парламентским комитетом по международным делам. Любопытно, что сторонники нового посла не особенно охотно выступали публично с поддержкой кандидата. Скорее, кулуарно убеждали оппонентов, что именно у Краевского имеется поддержка – и партийного руководства, и президента.

Посол Краевский сразу после прибытия в Москву выступил с обращением к россиянам (опубликован также польский вариант выступления). Дипломат призывает в нем к диалогу Варшавы с Москвой, подчеркивает то, что он намерен «выстраивать мосты», заниматься развитием взаимовыгодных отношений. Вроде ничего особенного нет, но получается, что в нынешних условиях повсеместной антироссийской риторики все это звучит почти революционно.

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Пока в Польше на инаугурационную речь нового посла не обратили внимание. На фоне привычных заявлений польских политиков, риторика Краевского вполне цивилизованная, рациональная и способствует созданию атмосферы, позволяющей вернутся к диалогу.

Это означает, что, либо в Варшаве совершили кадровую ошибку, отправляя в Москву профессионального дипломата, который необязательно будет повторять тезисы правящей партии, либо в правящих кругах было принято решение о подготовке почвы для возобновления польско-российских контактов. В первом случае, Краевского скоро уволят. Во втором, придется действительно много работать, для того, чтобы начать практически с нуля…