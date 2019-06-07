Новый посол РФ в Минске разберётся с оппозицией «по-семейному»

07.06.2019, Москва, Елена Острякова

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев намерен внимательно относиться к малочисленной националистической оппозиции, которая всячески критикует дружественные отношения двух стран.

Об этом дипломат заявил на своем первом брифинге в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается напряжения, которое вы отмечаете в части гражданского общества Беларуси, то отношение к этому должно быть самое внимательное. Как к этому подступать, вы спрашиваете? Только с большей открытостью, объяснением того, что кажется недосказанным, и пояснением тех шагов, которые, будучи представленными самым широким образом, позволяют лучше понимать партнера», – сказал Мезенцев.

Он полагает, что споры союзных государств должны разрешаться по-семейному.

«Какие-то споры, которые могут возникать даже в семье, какие-то вопросы, которые требуют ответов по теме белорусско-российских отношений, надо рассматривать через призму стратегического партнерства и той удивительной практики многолетних отношений, которые наши народы, представители властных структур, представители администрации регионов выстроили. Это их важнейший результат. Не видеть этого, недооценивать это, на мой взгляд, неправильно», — заявил Мезенцев.

Напомним, Мезенцев был назначен послом вместо Михаила Бабича, который был отозван 30 апреля, как утверждает ряд экспертов, по личной просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко, который был недоволен слишком активной позицией дипломата по реализации Союзного договора. Все восемь месяцев пребывания Бабича в должности посла его нещадно критиковала оппозиционная «часть гражданского общества».