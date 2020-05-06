06.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, США, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Новый посол США готов пожертвовать Украиной ради противостояния с Россией – Суслов


Назначение на должность посла США на Украине генерал-лейтенанта Кита Дейтона свидетельствует о серьезности намерений США жестко противодействовать России и закрепить свои позиции в «незалежной», даже ценой мира.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это первое назначение такого чрезвычайно опытного американского генерала во главе американского посольства в Украине. При этом генерала, владеющего русским языком, работавшего военным атташе в России.

Этот человек очень хорошо ориентируется в делах постсоветского пространства. Скорее всего, это означает очень серьезные намерения США по закреплению своих позиций в Украине, противодействию России в Украине.

Но будет ли это означать для Украины мир? Вот в этом я как раз очень сомневаюсь», – заключил Виктор Суслов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть