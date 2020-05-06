Новый посол США готов пожертвовать Украиной ради противостояния с Россией – Суслов

06.05.2020, Киев, Игорь Петров

Назначение на должность посла США на Украине генерал-лейтенанта Кита Дейтона свидетельствует о серьезности намерений США жестко противодействовать России и закрепить свои позиции в «незалежной», даже ценой мира.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это первое назначение такого чрезвычайно опытного американского генерала во главе американского посольства в Украине. При этом генерала, владеющего русским языком, работавшего военным атташе в России.

Этот человек очень хорошо ориентируется в делах постсоветского пространства. Скорее всего, это означает очень серьезные намерения США по закреплению своих позиций в Украине, противодействию России в Украине.

Но будет ли это означать для Украины мир? Вот в этом я как раз очень сомневаюсь», – заключил Виктор Суслов.