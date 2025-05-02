Новый посол США на Украине: что о ней известно

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Поскольку с 1 мая нынешняя посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку, у Трампа решили не обезглавливать посольство в Киеве на период подбора ее постоянного сменщика или сменщицы. Как сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, с 5 мая новым временным поверенным Штатов в Киеве Трамп назначил Джули Дэвис – карьерную дипломатку с 30-летним опытом в ранге министра-советника. С февраля 2023 года и по настоящее время она занимает пост посла США на Кипре.

«Президент Трамп и министр Рубио назначили посла Джули Дэвис временным поверенным в делах в Киеве в этот критический момент, когда мы движемся к мирному соглашению, чтобы остановить кровопролитие. Посол Дэвис – выдающийся карьерный сотрудник Высшей дипломатической службы, имеющий ранг министра-советника. Обладая богатым опытом в области международной дипломатии, она занимала ключевые посты на протяжении последних 30 лет. В данный момент времени министерству требуются лучшие кадры, и посол Дэвис – выбор президента и секретаря», – сказала Брюс.

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Как заявляют в Вашингтоне, ее основная цель – «способствовать завершению войны и укреплению двусторонних отношений между США и Украиной».

Американские и украинские СМИ дают интересную информацию о биографии новой и. о. посла. До Кипра она работала специальным представителем по делам Белоруссии и занимала высокие дипломатические должности, в частности, в НАТО и Европейском Союзе.

Как пишет Reuters, «ее назначение произошло в контексте укрепления дипломатических отношений между США и Украиной, особенно на фоне продолжающейся войны с Россией и новых стратегических инициатив, таких как соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных минералов».

До своего назначения на Кипр Джули Дэвис занимала должность специального посланника по Беларуси в Вильнюсе, говорится в биографии на сайте посольства США в Никосии.

В 2020 году Дэвис была утверждена в качестве первого посла США в Республике Беларусь с 2008 года. До этого она занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС в Бюро по делам Европы и Евразии и заместителя постоянного представителя миссии США при НАТО.

Ранее она также была начальником штаба заместителя госсекретаря по управлению и ресурсам и директором Оперативного центра Госдепартамента.