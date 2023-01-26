Новый посол США прибыла в Москву. Сенатор: американцы готовят диверсии

Елена Острякова.  
26.01.2023 08:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Политические диверсии, Россия, США


Новый посол США Линн Трейси прибыла в Москву, сообщила пресс-служба американского посольства. Дипломат уже работала в российской столице на должности заместителя в 2014-17 годах, а до того – в бывших советских республиках Средней Азии и Афганистане.

Новый посол США Линн Трейси прибыла в Москву, сообщила пресс-служба американского посольства. Дипломат уже...

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Между тем, на заседании Совета Федерации было заявлено о фиксации подготовки западного вмешательства в дела России на территории новых регионов.

«Мы внимательно анализировали, как ведет себя антироссийская команда недружественных государств в прошлогодней избирательной кампании. Последнее указывает на резкое наращивание странами Запада своих деструктивных усилий.

Это, в частности, выражается в развитии сетки подконтрольных им русскоязычных СМИ, воздействии на российских граждан за рубежом, подготовке попыток вмешательства в новых российских регионах а также поддержке различных экстремистских структур,  включая открытых сторонников сепаратизма, и вовлечение этих граждан в противоправные акции», – сказал на заседании сенатор Андрей Климов, глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела.

Он подчеркнул необходимость выездных заседаний комиссии в новых регионах РФ.

«Имеющаяся информация указывает на желание Вашингтона и его подручных любой ценой реализовать свой проект-2024 с прицелом на предстоящие через год выборы президента России.

Кстати, едва начался нынешний год, как посольство США в Москве распространило видеоролик, который трудно интерпретировать иначе, как призыв к гражданам России участвовать в противоправных акциях. Это вообще беспрецедентная история.

А 9 января натовский Атлантический совет, признанный у нас нежелательной организацией, опубликовал прогноз, в котором  предрекается распад России не отдельные части», – сказал Климов.

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