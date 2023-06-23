Новый посол Украины в Бразилии угрожает втереться в доверие и действовать «неуставными методами»

Анатолий Лапин.  
23.06.2023 13:32
  (Мск) , Киев
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Бразилия, Дзен, Дипломатия, Политика, Украина


Назначенный послом в Бразилию скандально известный украинский дипломат Андрей Мельник, обозвавший канцлера ФРГ «обиженной ливерной колбасой», угрожает действовать «неуставными методами» на новом месте работы.

Об этом Мельник заявил в эфире интернет-канала «Альфа и Омега», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначенный послом в Бразилию скандально известный украинский дипломат Андрей Мельник, обозвавший канцлера ФРГ «обиженной...

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«Работать таким топорным способом, быть мегафоном имело смысл только тогда и потому, что я имел возможность перед тем работать пять лет в Германии. И я работал как абсолютно нормальный дипломат, знал очень многих, меня многие знали. И все знали меня как человека, который действует по всем традиционным лекалам…

И поэтому эти крики о помощи воспринимались, потому что люди, которые меня знали много лет, потом говорят: «А что с ним случилось, он же был нормальным, адекватным, мы же с ним постоянно встречались и он действовал, как и все дипломаты. А тут в него какой-то бес вселился».

И это помогло, потому что это не было наигранным, все люди понимали, что происходит катастрофа и на нее нужно соответственно реагировать», – сказал дипломат.

«В Бразилии мне нужно будет какое-то время, чтобы войти в эту матрицу, чтобы познакомиться с людьми – это будет продолжаться не недели, это месяцы, чтобы узнать всех основных акторов в каждой из сфер – политические круги, экспертные, медийные.

А как там уже придется настраивать этот механизм, время покажет, я не исключаю, что там придется действовать не совсем уставными методами. Но на первом этапе это будет абсолютно классический подход», – заявил Мельник.

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