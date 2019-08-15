Новый поворот: Грымчаку вменяют избиение Татьяны Черновол в разгар Майдана

15.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В фабуле дела о задержании заместителя министра по вопросам “временно оккупированных территорий” и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака указано, что расследование проводится в рамках дела о нападении на Татьяну Чорновил в 2014 году.

Об этом заявила адвокат Юрия Грымчака Татьяна Матяш.

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“У нас нет пока никакого подозрения, ничего. Фабула дела звучит так, что это — дело Майдана, дело Татьяны Черновол… Так написали в протоколе”, — сказала Матяш.

По словам адвоката, как пояснил главы управления спец расследований Горбатюк самой Черновол, якобы “расследовали ее дело”.

“Но она не расследуется с 2017 года, нет ни одного решения суда по этому делу… Якобы вышли на это преступление, однако если бы это было так, УПК четко регламентирует, что должно быть отдельное сообщение, регистрация дела и передача его специальному органу, который уполномоченный расследовать это дело. Мошенничество — это исключительная подследственность Нацпола”, — добавила она.

В свою очередь, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что в ходе расследования уголовного производства об избиении бывшей журналистки-майданщицы, а затем нардепа предыдущего созыва Татьяны Черновол стало известно о новом преступлении, в рамках расследования которого уже и был задержан Юрий Грымчак.

“В расследовании избиения Черновол появилась лицо, которое непосредственно подозревается нами в причастности к избиению. Во время документирования этого преступления оказалось, что к нему причастен Грымчак”, – сообщил Горбатюк.

Напомним, вчера, 14 августа, по сообщению НАБУ задержали заместителя министра Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК (мошенничество). Отмечается, что указанные лица за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США. В НАБУ сообщили, что задержали чиновников “на горячем” во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.

Отметим, что “избиение Татьяны Черновол” во время Майдана активно раскручивалось тогдашней оппозицией для подогрева градуса антиправительственных протестов. Оппозиционеры обвиняли в избиении Татьяны Черновол людей Януковича. Спустя шесть лет этот миф лопнул таким неожиданным образом.