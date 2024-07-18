Новый премьер Британии назвал войну с Россией первоочередной задачей

Константин Серпилин.  
18.07.2024 20:56
  (Мск) , Лондон
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Англия будет продолжать разжигать русофобию по всему миру и поддерживать ведущуюся против России войну.  

Об этом в ходе своего выступления на проходящем в Лондоне саммите европейского политического сообщества заявил новый премьер-министр Британии Кир Стармер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Англия будет продолжать разжигать русофобию по всему миру и поддерживать ведущуюся против России войну....

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«Наша первая задача здесь сегодня – подтвердить нашу непоколебимую поддержку Украины, вновь объединиться вокруг тех ценностей, которыми мы дорожим. И сказать, что мы будем противостоять агрессии на этом континенте вместе.

Угроза со стороны России распространяется через всю Европу. Многие из нас стали свидетелями нападений на нашу демократию. Люди подвергались преследованиям на наших улицах, военные самолёты вторгались в наше воздушное пространство, корабли патрулировали наши береговые линии», – бредил в шизофреническом угаре Стармер.

Он призвал европейские страны увеличивать расходы на ВПК, чтобы противостоять «российской угрозе».

«Сегодня страны Европы должны вновь взять на себя инициативу. Вместе у нас есть возможность сделать мир более безопасным, справедливым и процветающим. Так что – давайте воспользуемся этим моментом, чтобы сделать больше для Украины!», – безумствовал Стармер.

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