Новый премьер Казахстана: продолжится ли дерусификация страны?

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В понедельник, 5 февраля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неожиданно отправил в отставку премьер-министра страны Алихана Смаилова и затем назначил бывшего силовика Олжаса Бектенова. В результате рокировки сменились в правительстве лишь отдельные лица, но в итоге его политика может стать еще более прозападной.

К такому выводу приходит в своей новой статье международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Примечательностью этой смены кабинета министров стало то, что впервые в истории независимого Казахстана утверждение нового премьера на заседании нижней палаты парламента прошло кулуарно за закрытыми дверями и без СМИ.

Всё из-за того, что у группировок оказались свои кандидаты, а именно на пост премьера активно лоббировались фигуры нынешнего спикера Мажилиса Ерлана Кошанова и главы МИДа Мурата Нуртлеу. Это говорит об ожесточённой подковерной борьбе за эту ключевую должность, которая развернулась в правящей элите.

В итоге Ерлан Кошанов официально поддержал креатуру, выдвинутую Касым-Жомартом Токаевым, но взял больничный якобы из-за коронавирусной инфекции, закрывшись дома, и не присутствовал на самом заседании нижней палаты парламента. Поэтому, чтобы избежать неожиданностей 6 февраля прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса была внезапно отменена, а затем и сам сайт нижней палаты парламента перестал функционировать.

В итоге линия главы страны взяла полностью вверх и премьером стал его ставленник и бывший глава администрации президента сорокатрёхлетний Олжас Бектенов. Впрочем, это вполне ожидаемый шаг, так как таким образом Токаев лишь укрепил собственную вертикаль власти в ситуации слабости своей личной команды и кадрового голода.

Новый же премьер, явно выращенный самим президентом продукт, так как он прошёл через череду назначений в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции уже во время правления Токаева с 2019 по 2023 годы, в итоге возглавив этот орган в 2022-м. Уже в апреле прошлого года Бектенов был назначен руководителем администрации президента и по сути с этого момента контролировал деятельность правительства предшественника.

Можно даже сказать, что его целенаправленно готовили к этой роли главы правительства. И это первый бывший силовик из числа 12 премьеров, который возглавил Кабинет министров РК, что не случайно.

Касым-Жомарту Токаеву нужна надёжная «дубинка», которая держала бы в страхе и под жёстким контролем в ближайшие годы весь бюрократический аппарат. При явном кризисе государственного управления силовик просто необходим для наведения «порядка», а в реальности для проведения чисток, а также для руководства процессом дальнейшего передела собственности. Именно на Бектенова теперь будет возложена функция переписывания активов с назарбаевских на уже токаевских олигархов и продолжение политики в интересах транснациональных корпораций.

Многие задаются вопросом – зачем нужно было так внезапно менять руководство правительства? Некоторые объясняют данное решение президента «психологической усталостью», но в действительности это просто постановочный спектакль, который не раз проворачивал за 30 лет Нурсултан Назарбаев. Отправленный в отставку премьер и ещё четыре наиболее одиозных министра выступают в качестве очередных сакральных жертв для выпуска пара социального недовольства и отведения от Токаева негативного шлейфа.

Нужно же было на кого-то повесить провал двух отопительных сезонов, развал энергетической системы, перманентный дефицит бюджета, бесславный конец многих государственных программ, растранжиривание национального и пенсионного фондов, а также рост инфляции и падение уровня жизни населения. В Акорде просто пришли к выводу, что уже нет смысла держать Алихана Смаилова на посту премьера, когда в стране резко усилились протестные настроения.

При этом нельзя преувеличивать значение самих этих рокировок, так как в «новом правительстве» сменились кроме премьера лишь министры национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения, которые стали ответственными за громкие провалы в своих сферах. То есть лишились своих постов только 4 министра из 26 членов кабинета, что суммарно даже меньше 20%.

Правительство по-прежнему будет по сути сути техническим, а не политическим органом и жёстко управляться администрацией президента, которую возглавил ровесник премьера Айбек Дадебаев, пересевший из кресла управляющего делами президента.

Этот персонаж известен тем, что сопровождал ранее Токаева на посту посла при ООН, а затем спикера Сената.

То есть ни о какой корректировки курса правительства говорить не приходится, и оно продолжит выполнять прежнюю неолиберальную экономическую программу тотальной приватизации и передачи целых секторов экономики, транспорта и энергетики европейским, британским и американским компаниям. Скорее, эта политика либерализации даже усилится, судя по тону прозвучавших Касым-Жомарта Токаева из уст поручений.

Следуя прежней установке, президент на первом заседании правительства 7 февраля снова потребовал радикального отхода от практики и самой системы государственного капитализма в пользу частного сектора, то есть тех же олигархов и иностранного капитала. Для этих целей он намерен даже разработать и принять специальный указ.

«Необходимо принять системные меры для комплексной либерализации экономики. Это крайне важная реформа, которая позволит поэтапно отойти от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы. К примеру, чрезмерное ценовое регулирование на топливно-энергетическом рынке привело к увеличению дефицита и снижению производства ряда нефтепродуктов», – потребовал от «нового» кабинета министров Токаев.

Правда, президент видимо забыл, что на самом деле отказ правительства от регулирования цен на тот же сжиженный газ в январе 2022 года в интересах частных монопольных компаний среднего зятя экс-Елбасы Тимура Кулибаева и стал спусковым крючком для массовых митингов и забастовок в западных регионах, а затем и по всей республике.

В связи с этим он и призывает к немедленной и тотальной приватизации в целях установления «либерального рая» для западных инвесторов и местных компрадоров, которые теперь будут полностью контролировать всю экономику страны.

«Это касается всех секторов экономики. Бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню. Ключевым направлением в рамках либерализации экономики станет проведение эффективной приватизации. Сколько было приватизационных планов, но каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли», – подчеркнул Токаев.

Как эти пертурбации и ужесточение неолиберальной экономической политики скажется на отношениях с Россией?

Очевидно, что потеря правительством РК рычагов контроля и управления над стратегическими предприятиями в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики и добывающей промышленности, которые в итоге окажутся в руках американских, европейских и британских корпораций, а также лояльных олигархов, приведёт к окончательному превращению страны в абсолютную колонию Запада со всеми вытекающими последствиями.

Сам новый премьер Олжас Бектенов является представителем нового поколения чиновников, получивших образование и стажировавшихся в странах ЕС, и США, а соответственно негативно воспринимающих советский опыт и не рассматривающих единое социокультурное пространство в качестве опоры для дальнейшего развития, интеграционных процессов и укрепления связей с Москвой.

Тем более что глава правительства женат на племяннице известного назарбаевского олигарха и одновременно бывшего крупного чиновника Адильбека Джаксыбекова и является его фактической креатурой.

До 2018 года Джаксыбеков как раз руководил администрацией президента, а до известных январских событий 2022 года был руководителем АО «КазТрансГаз». Якобы в последние годы он поссорился с Назарбаевым и примкнул в итоге к победившей команде Токаева.

Ряд экспертов и информированных наблюдателей считают, что Адильбек Джаксыбеков активно поддерживает процесс тотальной дерусификации страны и поощряет рост антироссийских настроений, смыкаясь в этом с госсоветником и главным государственным идеологом Ерланом Кариным.

Поэтому, скорее всего, Олжас Бектенов продолжит прежнюю политику смены названий городов и улиц и всей русской топонимики в Казахстане, работая в направлении дальнейшего сближения с Европейским союзом и Америкой.

Последующая политическая эволюция Бектенова пока не определена. Либо он через пару лет разделит судьбу своего предшественника, став очередным «козлом отпущения», либо будет расти, превращаясь в сильную фигуру в правящей элите.

Интересно также то, что внезапная отставка казахстанского премьера состоялась сразу же после того, как Михаил Мишустин уехал после посещения международного цифрового форума Digital Almaty, на котором руководители правительств стран ЕАЭС рассмотрели перспективные проекты.

Российский премьер тогда договаривался с Алиханом Смаиловым о новых планах и между ними уже были налажены теплые межличностные отношения. И теперь получается их придётся налаживать заново и с чистого листа.