07.02.2020, Москва, Елена Острякова

Демарш нового «премьер-министра» Косово против воли своих вашингтонских хозяев длился недолго. Не прошло и двух дней после его вступления в должность, как он переменил свое мнение по поводу отмены 100% пошлин на товары из Сербии и теперь готов их отменить.

Об этом сообщает «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Курти заявил, что «правящая коалиция» Косово введет «меры полной взаимности в торговле, политике и экономике» с Сербией.

«Президент США Дональд Трамп назвал взаимность ценностью и концепцией, которая близка его сердцу. Итак, международные отношения в современном мире строятся именно на этом принципе. Сербская кампания носит оскорбительный характер. Взаимность – это защита целостности нашего независимого государства», – сказал Курти.

Смена позиции произошла под давлением США, которые таким образом надеются сдвинуть с мертвой точки переговоры по косовскому урегулированию, зашедшие в тупик из-за введенных Приштиной в 2018 году 100% пошлин. Это можно будет представить как внешнеполитическую победу Дональда Трампа, вступившего в предвыборную гонку.

Немедленно снизить тарифы призвал косовских сепаратистов специальный посланник Трампа по Косово и Сербии Ричард Гренелл.

Бывший премьер-министр Рамуш Харадинай, который ввел тарифы, призвал Курти в открытом письме не снижать тих.

«100% налог вводился в качестве оборонительной меры против агрессивной политики Сербии в отношении Косово и может быть отменен только с признанием (Косово со стороны Сербии –ред.)», – написал Харадинай.

США надеются, что Сербия в ответ на отмену пошлин остановит международную кампанию по отзыву признания Косово. Сейчас Косово не признают 95 государств, 5 стран находятся в статусе воздержавшихся, поэтому так называемое Косово не имеет большинства в Генеральной ассамблее ООН. Сербия добилась отзыва 13 признаний и продолжает кампанию. Это не позволяет Косово стать членом ООН и других международных организаций.