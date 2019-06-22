Новый премьер Молдовы: Борьба с российской пропагандой будет продолжаться

22.06.2019, Москва, Елена Острякова

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду, представляющая прозападный блок ACUM, не собирается отменять решения своих предшественников, подконтрольных олигарху Владу Плахотнюку, о запрете новостных программ российских телеканалов.

Об этом она заявила в эфире телеканала «RTR Moldova», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, там есть закон, который был принят. Никто не отменяет этот закон. Борьба с пропагандой будет продолжаться. Мы должны решить, какие методы правильные. Мы знаем точку зрения Евросоюза. Мы будем обсуждать этот вопрос исходя из этой точки зрения», – сказала Санду, отвечая на вопрос телезрителя.

В Молдавии с 12 февраля 2018 года вступил в силу принятый парламентом страны закон по изменению Кодекса о телевидении и радио. В соответствии с этим документом, на территории Республики Молдова запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Инициаторы из контролируемой Плахотнюком Демократической партии Молдовы (ДПМ) открыто называли его актом «противодействия российской пропаганде». Нынешний союзник премьера Санду президент Молдовы Игорь Додон отказался подписывать закон, но он все равно вступил в силу.