Новый премьер Молдовы рассказала о коррупционной смычке Плахотнюка с Порошенко

27.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила предыдущее украинское руководство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией олигарха Влада Плахотнюка по обеспечению контрабанды и “коррупционных схем”, которые “способствовали выживанию” властей Приднестровья, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Politico.

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“Теперь мы ожидаем, что киевская власть будет содействовать ликвидации этих схем”, – сказала она.

Санду сказала, что хочет работать с Украиной по Приднестровью, но она еще не разговаривала с новым президентом Украины Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Санду критически относится к РФ и четко осознает интересы Москвы в регионе, хотя “трудно сказать, каковы реальные планы” России.

“У нас нет никаких иллюзий, мы знаем, что Россия хочет сохранить влияние на страны региона, включая Республику Молдова”, – отметила она.

Обвинения молдавского премьера в адрес Порошенко прокомментировал украинский юрист Андрей Портнов.

“Учитывая, что фигурант уже имеет рецидив контрабандной деятельности и незаконной торговли на украинских неподконтрольных территориях, обращаемся к властям Молдовы с предложением оформить все претензии к Порошенко процессуально.

Наша юридическая команда официально предлагает Молдове свою помощь в оформлении документов, представительстве и раскрытии этих преступлений”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Ранее РФ обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом и крышевании трафика гашиша через Марокко.