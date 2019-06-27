27.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Молдова, Политика, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Новый премьер Молдовы рассказала о коррупционной смычке Плахотнюка с Порошенко

Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила предыдущее украинское руководство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией олигарха Влада Плахотнюка по обеспечению контрабанды и “коррупционных схем”, которые “способствовали выживанию”  властей Приднестровья, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Politico.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Теперь мы ожидаем, что киевская власть будет содействовать ликвидации этих схем”, – сказала она.

Санду сказала, что хочет работать с Украиной по Приднестровью, но она еще не разговаривала с новым президентом Украины Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Санду критически относится к РФ и четко осознает интересы Москвы в регионе, хотя “трудно сказать, каковы реальные планы” России.

“У нас нет никаких иллюзий, мы знаем, что Россия хочет сохранить влияние на страны региона, включая Республику Молдова”, – отметила она.

Обвинения молдавского премьера в адрес Порошенко прокомментировал украинский юрист Андрей Портнов.

“Учитывая, что фигурант уже имеет рецидив контрабандной деятельности и незаконной торговли на украинских неподконтрольных территориях, обращаемся к властям Молдовы с предложением оформить все претензии к Порошенко процессуально.
Наша юридическая команда официально предлагает Молдове свою помощь в оформлении документов, представительстве и раскрытии этих преступлений”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Ранее РФ обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом и крышевании трафика гашиша через Марокко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть