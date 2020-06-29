Новый президент Польши изменит форму отношений с Россией – эксперт

29.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Представитель оппозиционной польской партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский имеет большие шансы занять кресло президента страны по итогам второго тура выборов, в который он прошел вместе с действующим главой государства Анджеем Дудой.

Однако, это изменит внешнюю политику Польши и ее взгляды на Россию и Белоруссию только по форме, но не по сути.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Алексей Мартынов.

«Смотря на результаты первого тура, Дуда почти на 10% опережает своего оппонента, второй тур, по социологическим опросам, предстоит для Дуды очень тяжелый. Социология говорит о том, что голоса поляков во втором туре разделились 50 на 50. При том, что там порядка 10% неопределившихся.

У Дуды есть большой шанс проиграть эти выборы, это точно. Несмотря на визиты в Вашингтон накануне первого тура. Очевидно, что эту опцию он уже исчерпал – не поедет же он еще раз в Вашингтон, перед вторым туром. Это будет выглядеть уже комично.

Соответственно, он имеет все шансы проиграть, тем более, что мэр Варшавы очень энергичный и весьма популярный не только в Варшаве, но и во всей Польше. У Дуды будут очень тяжелые две недели перед вторым туром. Интрига серьезная и, я думаю, что это определенным образом может экстраполироваться и на российско-польские отношения, которые сегодня находятся в небывало низкой точке, если не сказать, что в нулевой.

Я бы сейчас не говорил о политике в отношении Белоруссии, потому что она не столько связана с теми или иными политическими силами, сколько с исторической традицией. Поэтому вряд ли поляки будут сильно менять эту политику. Она может меняться по форме, но по смыслу она меняться не будет», – заключил Мартынов.