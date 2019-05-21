Новый путч Пашиняна провалился: Первое серьёзное поражение майдан-премьера

21.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

В понедельник, 20 мая, в Армении начался «второй и самый главный этап революции», объявленный накануне через Фейсбук премьером Николом Пашиняном. Обиженный на судебную систему республики, отпустившую из-под ареста по делу «1 марта» экс-президента Роберта Кочаряна, революционный премьер призвал своих сторонников прямо с утречка надёжно заблокировать здания судов, чтобы внутрь и мышь не прошмыгнула.

Ковырявшие без дела в зубах после шашлычной акции в День гражданина сторонники Пашиняна, заслышав зов боевой трубы, дрожа от радости, стали стекаться к зданиям судов всех юрисдикций в хмурое утро понедельника.

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Наиболее инициативные граждане собрались у дверей судов намного раньше объявленных 8.30 утра и успели перехватить идущих на работу судейских, стремившихся хитростью занять свои кабинеты до общего сбора майдаунов.

В тех местах, где майдауны перебдели – судейские не прошли. В Гюмри майдауны недобдели – и хитрые судьи просочились на свои рабочие места, опередив протестующих.

Наиболее бдительные граждане окружили Конституционный суд Армении, а трое самых отчаянных даже забрались на крышу здания, чтобы предотвратить вторжение конституционных судей на рабочие места через чердаки и слуховые окна.

Судья общей юрисдикции административного округа Шенгавит Давид Балаян пришёл на работу вовремя и застал здание суда обложенным пикетами.

Когда Балаян попытался проникнуть на рабочее место через открытое окно, его вытащили за штаны на улицу возмущённые сторонники Пашиняна.

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По свидетельству бывшего замминистра юстиции Армении Рубена Меликяна, майдауны били камнями стёкла в здании суда ереванского района Апачняк. В ряде случаев возбуждённая толпа «потрепала спешащих на работу судей», что подтверждается очевидцами и фотофактами.

По сообщению корреспондента «Sputnik Армения», у входа в здание суда общей юрисдикции столичных административных районов Аван и Нор Норк, выпустившего из-под ареста Роберта Кочаряна, тусовался и подбадривал толпу Давид Санасарян – майдаун, соросёнок и ближайший соратник Пашиняна, находящийся под следствием по статье о коррупции и злоупотреблениях на посту главы Контрольной службы при премьер-министре.

«Пришел выразить свое гражданское недовольство. Мы могли эти действия сделать сразу после революции, но был шанс исправиться, однако система не воспользовалась этим. Мы доказали, что не оказывали давления на суд, но система не оздоровилась от этого. Ждем заявления Пашиняна», – ответил на вопрос корреспондента Санасарян, добавив, что в стране происходит вторая волна революции.

Вот, честно, аж до слёз пробирает незамутнённость соросёнка. Коррумпированный чиновник-майдаун пришёл выразить своё гражданское недовольство освобождением Кочаряна из-под стражи в то время, когда республиканская прокуратура и сам Пашинян требуют, чтобы все чиновники, находящиеся под следствием, не могли выйти на свободу до суда, «ибо они могут повлиять на ход следствия».

Что это: элементарная тупость майдауна, «пчёлы против мёда» или вера в собственную непотопляемость?

В полдень прозвучало обещанное обращение Пашиняна к народу Армении. Содержание его речи свелось к следующему:

Все судьи, выносящие вердикты, которые нарушают права граждан, должны быть уволены или сами подать в отставку.

Пашинян отметил, что сомневается в объективности рассмотрения нынешней судебной системой «дела 1 марта», так бывшая исполнительная власть республики «творила десятки беззаконий при помощи судебной власти».

Для того, чтобы «отречься от старого мира», майданный премьер предложил создать «настоящую независимую судебную систему», поскольку «население не доверяет уже имеющейся и воспринимает её как коррумпированную».

Пашинян считает, что необходимость судебной реформы назрела, решать надо уже сейчас, и если потребуется – внести соответствующие изменения в конституцию республики через референдум.

«Вся эта работа должна проводиться в сотрудничестве с международными организациями, в рамках лучшего международного опыта и взятых Арменией обязательств», – сказал Пашинян.

По словам премьера, на время подготовки к судебной реформе, необходим переходный период с подведением итогов.

«Мы не хотим марионеточную судебную систему, а хотим независимую, объективную, основанную на верховенстве закона систему, которая будет соответствовать стандартам цивилизованного мира. Армении жизненно важно иметь независимую и беспристрастную судебную систему. Отсутствие такой системы – угроза номер один для страны», – заявил Пашинян.

И вот тут в майском воздухе Еревана появился отчётливый душок вождизма, если не сказать, бонапартизма. Заигравшийся в уличную революцию армянский премьер сорвался с катушек и выставил диктаторское мурло, выйдя за рамки своих полномочий и конституции.

Первыми на демарш Пашиняна отреагировали президент Армении Саркисян и республиканский омбудсмен Арман Татоян, Высший судебный совет и Палата адвокатов. Общий посыл: волюнтаризм премьер-министра опасен для безопасности и стабильности страны, вмешательство в работу судебных органов недопустимо, ибо это нарушает их независимость. Протестующим – разблокировать суды и разойтись по домам.

Ледяным душем для набежавших к зданиям судов «активистов» стало озвученное в прессе распоряжение генпрокурора Армении Артура Давтяна – перенаправлять все сообщения о правонарушениях в ходе акций по блокированию судов в Специальную следственную службу республики.

Главной идиоткой на этом фоне здравомыслия выступила глава парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, заявившая прессе, что «власть принадлежит народу, и это (блокирование судов) реакция народа, а не должностных лиц». И вообще, по мнению девушки, «основы конституционного строя во время блокирования судов в Армении не нарушались».

Вскоре заявления Пашиняна с негативными комментариями и порочащими премьерские инициативы фото и видео разошлись в мировых СМИ, после чего пузырь пашиняновского самомнения начал сдуваться, и уже к 15 часам по Москве зарвавшийся премьер-министр дал команду своим архаровцам на разблокирование зданий, поблагодарив всех, «кто откликнулся на призыв».

Оставшийся верным себе, Пашинян не преминул заметить, что всё происходившее 20 мая свидетельствует о том, что «оздоровлению судебной системы нет альтернативы» и в ходе судебной реформы «понадобятся хирургические методы», такие как «проверка судей – какой у них капитал, какие у них политические и личные связи с коррупционными представителями прежней власти».

Лучшую оценку незаконному шабашу пашиняновских «хунвейбинов» и их подстрекателю дал бывший глава Службы нацбезопасности Армении Давид Шахназарян: «Человек (имеется в виду премьер-министр), сконцентрировавший в своих руках всю исполнительную и фактически законодательную власть, сейчас хочет подмять под себя и судебную власть. Полиция в свою очередь вместо того, чтобы обеспечить нормальную работу судов, оказалась в роли наблюдателя».

Бывший глава СНБ подчеркнул, что видел всякое, но «такого в Армении никогда не было».

По сути, призыв Пашиняна к своим сторонникам, является подстрекательством к путчу, чтобы стяжать диктаторские полномочия, одержав последнюю победу – контроль над судебной системой республики. Уже само по себе это – повод для отставки и судебных разбирательств, поскольку затронуты государственные основы Армении.

К сожалению, ситуация в республике такова, что сместить и арестовать Пашиняна может только сам Пашинян, поскольку парламентское большинство под завязку укомплектовано дублями Воваевича, вроде вышеупомянутой Лилит Макунц, готовой оправдать любые непотребства бородатого бонапартика.

К счастью, в системе власти Армении нашлось достаточно трезвомыслящих политиков, чтобы заставить Пашиняна остыть, отозвать «хунвейбинов» и вернуться в законные рамки.

Но есть и другие приятные новости. 20 мая стало днём первого серьёзного поражения Пашиняна и, скорее всего, оно будет иметь последствия в будущем. К тому же, экс-президент Роберт Кочарян снова дома.