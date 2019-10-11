Новый путч сметет Зеленского за неделю

11.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Для того, чтобы совершить очередной государственный переворот, украинским праворадикалам достаточно будет мобилизовать 50 тысяч своих мотивированных и обученных боевиков.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько необходимо для организации эффективного Майдана в Киеве, такого Майдана, чтобы потряс устои власти? Этой власти, у которой нет «Беркута», нет людей, готовых за нее умирать. Тысяч 150 максимум. Может быть, меньше даже… Тысяч 50 хватит таких мотивированных, заряженных. Я думаю, что если будет массовый какой-то протест майданный, то власть простоит неделю. Потом она упадет, ее некому защищать абсолютно. Особенно, в столкновении с правыми», – заявил Бортник.