Новый референдум в Крыму лишь крепче утвердит его российский статус – Бортник

16.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Крымчане в массе своей нелояльны Украине и если бы в Крыму был проведен еще одни референдум о принадлежности Крыма, Украина однозначно проиграла бы его.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бюджет Крыма в прошлом году был в 10 раз больше, чем в 2013 году. Проблема – не в российских войсках в Крыму. Проблема – в том, что мы имеем там нелояльное население, 2 миллиона крымчан в массе своей нелояльны Украине.

Они не считают Украину своим домом. Они считают Украину врагом. Поэтому идея референдума не имеет смысла – она просто утвердит российский статус Крыма. Мы проиграем этот референдум, однозначно», – подытожил Руслан Бортник.