Новый российский дрон напугал украинскую военную разведку

Игорь Шкапа.  
22.07.2025 10:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1432
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, Украина


Россия продолжает модифицировать свои беспилотники, которые представляют все большую опасность для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает ГУР МО Украины, который возглавляет внесенный в список экстремистов и террористов Кирилл Буданов.

Россия продолжает модифицировать свои беспилотники, которые представляют все большую опасность для Украины. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отмечается, что новый дрон «используется РФ как разведчик и фальш-цель для выявления позиций украинской ПВО и ее перегрузки».

«По отдельным данным он также может нести боевую часть весом до 15 кг. Аппарат имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136 («Герань-2»), но значительно меньше. Все компоненты и блоки китайского происхождения. Почти половина: полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито – от одной китайской компании CUAV Technology, специализирующейся на исследованиях, разработках и производстве системных модулей и приложений для БпЛА», – утверждает украинская военная разведка.

При этом указывается, что эта компания ее в октябре 2022 года об ограничении поставок своей продукции в Украину и РФ.

«БпЛА также оснащен китайской копией австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign. Как и оригинальный образец, китайское изделие предназначено для передачи данных на большом расстоянии (до 40 км в прямой видимости в зависимости от антенны). Указанное устройство позволяет организовывать канал передачи данных от беспилотника к его наземной станции или от БпЛА до БпЛА, расширяя таким образом возможности ведения разведки», – добавляет ГУР.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить