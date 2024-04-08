Новый российский удар: обесточены почти 400 населенных пунктов Украины

Игорь Шкапа.  
08.04.2024 11:20
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Российская армия продолжает удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Так, компания «Укрэнерго» сообщила, что в течение суток были поражены энергообъекты в днепровском и восточном регионах, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Российская армия продолжает удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. Так, компания «Укрэнерго»...

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«Ночью из-за атаки российских ракет и БПЛА в днепровском регионе повреждено оборудование на одной из подстанций «Укрэнерго» и две высоковольтные воздушные линии. Обесточивания потребителей не было. Вчера на востоке, в одном из прифронтовых районов, из-за артобстрела была обесточена высоковольтная подстанция «Укрэнерго» 330 кВ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Харьковской области с 06:00 действуют графики почасовых отключений. Кроме того, продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей в Криворожской области.

«К утру обесточено 398 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях», – уточнили в «Укрэнерго».

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