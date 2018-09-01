01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
Донбасс, Спецслужбы, Украина
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Новый руководитель ДНР: Причастные к убийству Захарченко подтвердили работу на Украину
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в ходе диверсии, организованной Украиной.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников на пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По предварительным данным идёт расследование. В Республике усилены меры безопасности. Сразу скажу: пока что перекрыты все границы. Задержано уже несколько человек, которые дали показания, в результате чего подтвердилось, что это – украинская диверсия», – заявил Трапезников.
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20:07 31 августаНаталья Поклонская: «Трусливым убийцам – гореть в аду!»
19:57 31 августаРоссийский политолог: Москва должна ответить жестко
19:54 31 августаНиколай Азаров: «Все переговоры с киевским режимом бесполезны и бессмысленны»
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19:26 31 августаРоссийский сенатор: Убийство Захарченко еще больше сплотит Донбасс против Украины
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0:31 1 сентябряВ ДНР ожидают новые провокации Украины
0:22 1 сентябряПомимо Захарченко из-за теракта пострадало более 10 человек
0:13 1 сентябряНовый руководитель ДНР: Причастные к убийству Захарченко подтвердили работу на Украину
0:07 1 сентябряКадыров пообещал помощь Донбассу
23:49 31 августаАндрей Бабицкий о последствиях гибели Захарченко для ДНР
23:13 31 августаГлава ЛНР: Это убийство Донбасс никогда не простит
22:29 31 августаОполченец: Захарченко никогда не оспаривал главную цель – воссоединение с Россией
22:08 31 августаРоссийский военный эксперт: Убийство Захарченко обойдётся Украине очень дорого
21:38 31 августаДенис Пушилин: За убийством главы ДНР стоит Киев
21:35 31 августаАрмия ДНР приведена в высшую степень боевой готовности
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21:10 31 августаУбийство Захарченко подпало под «пакет Яровой»
21:02 31 августаВладимир Путин выразил соболезнования ДНР
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20:15 31 августаВСУ открыли огонь по Донбассу, повсюду замечено движение украинской бронетехники
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0:39 1 сентябряВ ДНР рассказали о состоянии «Ташкента» – зама Захарченко
0:31 1 сентябряВ ДНР ожидают новые провокации Украины
0:13 1 сентябряНовый руководитель ДНР: Причастные к убийству Захарченко подтвердили работу на Украину
0:07 1 сентябряКадыров пообещал помощь Донбассу
23:49 31 августаАндрей Бабицкий о последствиях гибели Захарченко для ДНР
23:13 31 августаГлава ЛНР: Это убийство Донбасс никогда не простит
22:08 31 августаРоссийский военный эксперт: Убийство Захарченко обойдётся Украине очень дорого
21:53 31 августаКонстантинопольский патриарх решил предоставить Украине автокефалию
21:46 31 августаУчения России в Средиземном море – прямой ответ на американские угрозы
21:38 31 августаДенис Пушилин: За убийством главы ДНР стоит Киев
21:35 31 августаАрмия ДНР приведена в высшую степень боевой готовности
21:31 31 августаВрио главы ДНР назначен один из первых донецких ополченцев
21:25 31 августа«Он был целью номер один»
21:24 31 августаУбийство главы ДНР обнуляет смысл Минских договоренностей – Володин
21:19 31 августаОбнародованы эксклюзивные кадры с места гибели Александра Захарченко
21:10 31 августаУбийство Захарченко подпало под «пакет Яровой»
21:02 31 августаВладимир Путин выразил соболезнования ДНР
20:49 31 августаОни думают, что убили, а на самом деле – обессмертили
20:43 31 августаЛучшим памятником Захарченко станет признание ДНР
20:29 31 августаВ Киеве заявили, что убийство Захарченко – «начало плана деоккупации»
20:15 31 августаВСУ открыли огонь по Донбассу, повсюду замечено движение украинской бронетехники
20:13 31 августа«Оставался последним, кто вспоминал о мысли дойти до Киева»
20:07 31 августаНаталья Поклонская: «Трусливым убийцам – гореть в аду!»
19:57 31 августаРоссийский политолог: Москва должна ответить жестко
19:54 31 августаНиколай Азаров: «Все переговоры с киевским режимом бесполезны и бессмысленны»
19:40 31 августаПриказ на убийство Захарченко дал Порошенко
19:28 31 августаМИД РФ прокомментировал убийство Захарченко: «В Киеве решили перейти к сценарию кровавой бойни»
19:26 31 августаРоссийский сенатор: Убийство Захарченко еще больше сплотит Донбасс против Украины
19:11 31 августаПорошенко запустил сценарий войны
19:06 31 августаАдвокат Аграновский: «Доигрались в Минские соглашения»
19:03 31 августаПрогноз военного эксперта: Что будет на фронте после гибели Захарченко
18:49 31 августа«Убийство Захарченко может стать спусковым крючком для очень опасных событий»
18:47 31 августаВ ДНР задержали подозреваемых в убийстве Захарченко
18:37 31 августаГибель Захарченко: В Москве прогнозирует осложнение ситуации вокруг Донбасса
18:31 31 августаСрочно! Глава ДНР погиб во время взрыва
18:22 31 августаВ центре Донецка прогремел мощный взрыв
17:59 31 августаЧетыре года «войны с Россией» Украина боится, что вдруг «Путин нападёт»
17:47 31 августаВо Львове восстановили могилы советских военных
17:35 31 августаСеменченко жалуется на жадность Порошенко: не дает получить даже старые военные катера из США из-за своих гешефтов
17:17 31 августаОдесса: учебный год еще не начался, а маразм национализма уже торжествует!
16:24 31 августаОбстановка накаляется: Мариупольские портовики остались без средств к существованию
16:15 31 августаКовтун признался, что не рассчитывает на украинскую пенсию
15:46 31 августаУ NASA заканчивается контракт с Роскосмосом, американцы будут летать «на своих»
15:18 31 августаВ Донецке почтили память детей, погибших от рук украинской армии
15:01 31 августаТягнибок утверждает, что есть четкие шаги по устранению Путина
14:48 31 августаВ Киеве констатировали, что Украина обречена на статус сырьевой колонии
14:37 31 августаВторой раз пленённый: Украина осудила на 4 года бывшего военнопленного
14:30 31 августаТягнибок заявил о правах Украины на Тихоокеанский и Балтийский флот
14:15 31 августаВ США обеспокоены заявлениями украинских политиков о НАТО
14:06 31 августаКакой ценой Патриарх Кирилл сорвал планы Порошенко
13:58 31 августаУкраинцы устроили провокацию к приезду Патриарха Кирилла в Стамбул
13:41 31 августаГлава Крыма решил попытать счастья в украинском суде
13:20 31 августаПредставитель Порошенко заявил, что на помощь Украине идет Шестой флот США
13:09 31 августаУкраина развязывает России руки в Донбассе – киевский эксперт
12:48 31 августаУлицу Льва Толстого хотят переименовать в честь украинского нациста
0:07 1 сентябряКадыров пообещал помощь Донбассу
22:08 31 августаРоссийский военный эксперт: Убийство Захарченко обойдётся Украине очень дорого
21:46 31 августаУчения России в Средиземном море – прямой ответ на американские угрозы
21:24 31 августаУбийство главы ДНР обнуляет смысл Минских договоренностей – Володин
20:43 31 августаЛучшим памятником Захарченко станет признание ДНР
19:28 31 августаМИД РФ прокомментировал убийство Захарченко: «В Киеве решили перейти к сценарию кровавой бойни»
18:49 31 августа«Убийство Захарченко может стать спусковым крючком для очень опасных событий»
18:37 31 августаГибель Захарченко: В Москве прогнозирует осложнение ситуации вокруг Донбасса
16:03 31 августаОвсянников не выполнил обещание: Балаклаве угрожает варварская застройка
16:01 31 августаДепутат Госдумы требует ввести ЧП в Севастополе – пока не поздно
15:46 31 августаУ NASA заканчивается контракт с Роскосмосом, американцы будут летать «на своих»
15:15 31 августаГрязь от шалманов на Ай-Петри сменили сорняки, навоз и нелегальное бухло
14:30 31 августаТягнибок заявил о правах Украины на Тихоокеанский и Балтийский флот
14:06 31 августаКакой ценой Патриарх Кирилл сорвал планы Порошенко
13:58 31 августаУкраинцы устроили провокацию к приезду Патриарха Кирилла в Стамбул
13:37 31 августаЖурналистку избили на глазах губернатора Севастополя
13:09 31 августаУкраина развязывает России руки в Донбассе – киевский эксперт
12:00 31 августаБлокада Донбасса помогла России нарастить экспорт угля
11:36 31 августаУкраина зовет американские корабли в Азовское море
11:16 31 августаУкраина пытается заманить крымских студентов «голой ж@пой»
10:33 31 августаГражданам РФ закрывают въезд в США
23:03 30 августа«Свидомые» устроили рейв-пати под посольством России
22:12 30 августаУкраинский суд признал законность российских документов экипажа «Норда»
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9:29 30 августаМонтян призвала Россию дать отпор американцам
8:08 30 августаТеперь Запад не будет поднимать вопрос о Крыме
21:52 29 августаКрупные азиатские холдинги готовятся зайти в Крым
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