Новый руководитель ДНР: Причастные к убийству Захарченко подтвердили работу на Украину

01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в ходе диверсии, организованной Украиной.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников на пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительным данным идёт расследование. В Республике усилены меры безопасности. Сразу скажу: пока что перекрыты все границы. Задержано уже несколько человек, которые дали показания, в результате чего подтвердилось, что это – украинская диверсия», – заявил Трапезников.