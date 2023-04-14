Новый русофобский закон: россияне в Латвии под угрозой депортации

Граждане России, которые по новому закону в Латвии должны сдать экзамен на знание латышского языка под угрозой депортации, могут не пережить саму экзаменационную процедуру. Речь идет приблизительно о 70 тысячах граждан, которые в 70-80-х годах приехали в Латвию и остались в ней после распада СССР.

Об этом сообщил в эфире канала НТС русский журналист из Риги Юрий Алексеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламент Латвии в срочном порядке меняет закон об иммиграции, и граждане России для сохранения постоянного вида на жительство должны подтвердить владение госязыком.

«Их не слишком много, примерно 70 тысяч в Латвии живут российских граждан, и это, в основном, весьма и весьма пожилые люди, – пояснил он. – Кто-то приехал ещё в семидесятые, женился, потом, когда Латвия стала независимой, оставил себе российское гражданство… Были и те, кто после развала СССР остались без средств к существованию – Латвия отказалась платить пенсию тем, кто работал на предприятиях союзного подчинения или служил в частях Прибалтийского военного округа. Россия им пенсионный стаж утвердила, но чтобы получить пенсию нужно было принять гражданство РФ, и люди приняли. И сейчас это уже очень немолодые люди, теперь им нужно сдать язык, и скорее всего, многие из них сдадут, потому как живут здесь давно. Но сдать экзамен для человека которому 60 или 70 плюс, сами понимаете, это тяжело, – отметил Алексеев. – У меня есть друг, ему за 70, и он готов пойти на экзамен, но не знает, сколько надо «Валидола» взять, чтобы «кондратий» перед экзаменационной комиссией не хватил. Ну а тех, кто не сдаст, вообще обещают по закону вывезти на границу и выслать, но вот вопрос, куда?».

Сами по себе пожилые граждане РФ не представляют идеологической опасности. Но у них есть дети и внуки, которые могут не поддержать такое рвение властей в борьбе с русскоязычным населением. Последний пример со сносом памятника освободителям Риги показал, что подобные действия не находят поддержку у населения латышской столицы, и с большой долей вероятности в этом году 9 мая площадь у бывшего монумента вновь будет покрыта цветами благодарных наследников Победы.