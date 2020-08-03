Новый сербский парламент начал работу, не обращая внимания на угрозы оппозиции

03.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Учредительная сессия 12-го созыва Народной скупщины Сербии началась с соблюдением карантинных мер и под аккомпанемент нестройного возмущенного хора нескольких десятков прозападных оппозиционеров.

Нынешний состав сербского парламента будет представлен патриотическими политическими силами, а также партиями этнических меньшинств.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», заседание нового созыва Народной скупщины традиционно началось с национального гимна «Боже правде» (Бог справедливости), а также приветствия к новым коллегам от старейшего 91-летнего депутата Смиля Тишмы из блока «Социалистическая партия Сербии – Объединенная Сербия».

По сложившееся традиции, до избрания спикера именно самый старый депутат будет председательствовать в парламенте, а помогать ему будут четыре самых молодых депутата нового состава (на сей раз это 21-летний Никола Лазич из президентского блока, 26-летняя Дубравка Краль из Социалистической партии Сербии, 26-летний Нандор Киш из Союза воеводинских венгров и 33-летняя София Максимович из блока СПАС).

Ожидается, что первый день работы нового парламента будет исключительно процедурным и его посвятят подтверждению депутатских мандатов – народным избранникам предстоит принять присягу.

Напомним, что по итогам парламентских выборов, которые состоялись в Сербии одновременно с местными выборами, президентский блок «Александр Вучич – Для наших детей» получил188 мест в Народной скупщине, блок «Социалистическая партия Сербии – Объединенная Сербия» – 32, блок звезды водного поло Александра Шапича СПАС – 11, Союз воеводинских венгров – 9, «Партия справедливости и примирения» бывшего санджакского муфтия Муамера Зукорлича – 4, сепаратистская Партия демократического действия Санджака – 3, не менее сепаратистская «Албанская демократическая альтернатива – Объединенная долина» – 3.

Прозападная оппозиция, преимущественно объединенная в «Союз за Сербию» и без того имевшая ничтожные шансы на прохождение в парламент, выборы бойкотировала.

Накануне вечером у здания Народной скупщины собралось несколько сотен представителей этой теряющей популярность политической силы, преимущественно сторонников движения «С нас достаточно!» Саши Радуловича во главе со своим лидером.

«Мы не хотим насилия … Ничего другого, кроме напутствия новым депутатам. Если нас будет много, они не смогут войти [в здание Скупщины], поэтому им придется красться туда как воры», – заявил Радулович.

Также лидер «С нас достаточно!» сказал, что целью протеста является не насильственное свержение действующей власти, а требование отмены результатов последних и проведения новых выборов. Он также сообщил своим сторонникам, что Республиканская избирательная комиссия отклонила жалобы движения на итоги выборов, которые по мнению оппозиционеров были были сфальсифицированы, поэтому он с соратниками обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека.

В свою очередь скандальный лидер внесистемных погромщиков Срджан Ного в социальных сетях и вовсе призвал своих сторонников явиться к зданию Народной скупщины с яйцами, помидорами, воздушными шарами, наполненными краской и пейнтбольными ружьями, чтобы атаковать депутатов. Однако в назначенное время у здания сербского парламента собрались всего несколько десятков человек, которые выкрикивали «Воры!» и «Вы здесь ненадолго!», а также держали плакаты «Слуги Вучича» и «Фальшивые депутаты».