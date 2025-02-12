Новый шеф Пентагона: Никаких новых «Минсков» и границ 2014 года!

Мир на Украине может быть установлен только «с реалистичной оценкой ситуации на поле боя».

Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил сегодня в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине (формат «Рамштайн»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, как и вы, хотим, чтобы Украина была суверенной и процветающей, но мы должны начать с признания того, что возвращение к украинским границам до 2014 года – нереалистичная цель. Погоня за этой иллюзорной целью только продлит войну и принесет еще больше страданий.

Прочный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы война не началась снова. Это не должно быть похоже на Минские соглашения», – сказал Хегсет.