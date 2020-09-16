Новый скандал: Байден и Квасьневский «крышевали» гигантские масштабы воровства на Украине

16.09.2020, Киев, Игорь Петров

Депутат Верховной рады Андрей Деркач, ранее публиковавший записи переговоров Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом, сегодня обнародовал новую порцию компромата.

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Сегодня на пресс-конференции в Киеве были презентованы новые доказательства отмывания украденных министром экологии времен Януковича Николаем Злочевским у украинцев миллионов долларов с последующим выводом этих миллионов на счета связанной с Байденом фирмы Rosemont Seneca Bohai в американском банке Morgan Stanley, передает корреспондент «ПолитНавигатора». В схеме также был задействован и экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Речь идет о деньгах газодобывающей фирмы «Burisma Holdings», которая принадлежала министру Злочевскому, и где числился сын Байдена.

«На одной из первых пресс-конференций мы показали банковские проводки на сотни тысяч долларов на семью Байдена, на его сына Роберта Хантера Байдена, который входил в состав директоров скандально известной «Бурисмы», принадлежащей министру времен Януковича Николаю Злочевскому.

Наличие Байдена в руководстве «Бурисмы» и оплата его услуг – ни что иное, как политическая «крыша», которая защищала Злочевского от украинского закона.

После ряда пресс-конференций к нашей группе расследователей, а именно, к старшему прокурору группы прокуроров Генеральной прокуратуры по расследованию экономических преступлений режима Януковича в 2016-2019 господину Константину Кулику обратилось два иностранных гражданина («Свидетель 1» и «Свидетель 2»), непосредственно занимавшихся отмыванием украденных Злочевским у украинцев миллионов долларов с последующим выводом этих миллионов на счета фирмы «Бурисма» и с последующим выводом их на счета фирмы Байдена», – сообщил Андрей Деркач.

Константин Кулик продемонстрировал видеозапись, на которой свидетели подтверждают и детально описывают коррупционную схему «отмывания» и вывода денег, в которой участвовали компании Wirelogic Technology AS и Digitex Organisation LLP.

«Свидетель 1» заявил, что он принимал участие в «отмывании» денег, оказывая услуги по легализации незаконных доходов и уклонению от уплаты налогов. Для этого регистрировались десятки компаний в оффшорных зонах на подставных лиц, граждан этих стран, получали на подставных лиц, граждан Латвии, доверенности на управление этими компаниями, открывали счета в банках Латвии.

«Мне известны обстоятельства легализации и отмывания Николаем Злочевским денег, которые перечислены из Украины, которые не имели законного происхождения», – сообщил «Свидетель 1».

Николай Злочевский стал клиентом «Свидетеля 1» в 2009-2010 годах.

«В Украине Николай Злочевский имел очень много неучтенного нала, скрытого от налогов. В гривне. Речь идет о сумме до 10 млн долларов ежемесячно. Эти наличные деньги постоянно конвертировались в безналичные и заводились на счета подставных компаний под видом различных придуманных контрактов и услуг», – сообщил «Свидетель 1».

Его компания контролировала этот процесс, а также организовывала фиктивные контракты ВЭД, которое не имели реального исполнения. «Свидетель 1» контактировал с человеком из «Бурисмы» в качестве менеджера исполняющей компании.

«Они давали технические указания, какие суммы выводить из Украины, и на какие цели их тратить, присылали документы», – пояснил он.

Работа велась с деньгами, принадлежащими лично Злочевскому, который пользовался услугами по выводу денег скрытно, подчеркнул «свидетель 1».

«Он использовал положение министра, чтобы предоставлять преференции своим же бизнес-структурам», – пояснил свидетель.

С ноября 2014 года по октябрь 2015 года происходили платежи на счет американской компании Rosemont Seneca Bohai. «Я обратил внимание на странные, повторяющиеся суммы в 83 333,33 долл. Было порядка 20 платежей. Как будто какой-то общий платеж был разбит на равные части, которые не привлекали внимание банка. Никакого контракта подтверждения этих платежей я нее видел. Это были неучтенные деньги Николая Злочевского, которые заводились с компаний Wirelogic и Digitex,» – сообщил «Свидетель 1».

Платежи проводились не только в Rosemont Seneca Bohai, но и на счета физлиц, бывших членами правления «Бурисмы».

«Была также проведена большая сума, порядка 200 тыс долл. Алену Аптору в Citibank. За консультационные услуги. В тот же период были перечисления на счет физического лица, Александра Квасьневского, в польский банк, миллион евро. Также были консультационные услуги», – пояснил «свидетель 1».

«Свидетель 2» подтвердил показания «Свидетеля 1». «Операции были сделаны в пользу Николая Злочевского. Выплачивали в Rosemont Seneca, эта компания принадлежала Хантеру Байдену», – пояснил он.

«Все указанные операции были фиктивными. Платились большие деньги в Украине, чтобы госорганы закрывали на это глаза», – процитировал показания свидетеля Константин Кулик.

Общая сумма, перечисленная на счет Rosemont Seneca Bohai в американском банке Morgan Stanley за «консультационные услуги», составила 3 млн 400 тыс долл США. Деньги также перечислялись Алену Аптору и Александру Квасьневскому.

«Все эти деньги, около 5 млн долларов, были украдены у украинцев и отмыты через вышеуказанные подставные компании. Это – плата только за политическую «крышу» Байдена Злочевскому. Это только часть выплат за небольшой период, документально подтвержденная только этими свидетелями и отчетами финансового мониторинга Латвии, Кипра и Украины», – заявил Константин Кулик.

Общая сумма украденного и отмытого через подобные схемы по его оценкам исчисляется десятками миллионов долларов.

«Семья Байдена осуществляла политическую «крышу» Злочевскому из украденных им денег на сумму как минимум 3 млн 400 тыс долл США», – подытожил Константин Кулик.

Полная запись разговора и отчетами финансового мониторинга Латвии, Кипра и Украины в данный момент выложена на сайте Nabu Leaks.