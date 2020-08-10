Новый скандал: Лукашенко арестовал известного российского военкора

10.08.2020, Москва, Елена Острякова

Известный по событиям на Донбассе военкор Семен Пегов, одним из первых разоблачивший фейк белорусских властей о том, будто 33 арестованных россиянина из ЧВК «Вагнер» готовили переворот, оказался задержан прошлой ночью во время беспорядков в Минске.

В сети разошлось видео, на котором бойцы ОМОН волокут человека по земле. Им оказался Пегов.

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Либеральное издание Baza утверждает, что военкор был жестоко избит до потери сознания, и теперь ему угрожает тюремный срок от 5 до 8 лет за «дестабилизацию обстановки».

«На этом видео зафиксировано задержание моего друга и брата, журналиста Семена Пегова. Его тащат за руки по земле. С ночи о нем ничего неизвестно. Телефон его недоступен», – написал в своем Telegram журналист Александр Коц.

Еще один военкор Евгений Поддубный считает, что Пегова задержали «непотребно». Он обратился в МИД России с просьбой местонахождение коллега.

Журналист из Донецка Сергей Макаренко напоминает, что Пегов внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец», которую белорусские спецслужбы активно использовали, выдвигая обвинения в адрес задержанных россиян.

«Как бы вокруг него сейчас не началась та же песня, что и вокруг 33-х богатырей», – написал Макаренко в своем телеграмме.

Политтехнолог Владислав Рогимов считает, что все российские СМИ вне зависимости от своих «пристрастий» должны высказать свою точку зрения по «тому беспределу, который устроили белорусские правоохранители при его задержании в Минске».

«Так же, важно МИД РФ взять эту историю на личный контроль и срочно довести её до Президента РФ Владимира Путина, чтобы он в следующем телефонном разговоре с Лукашенко потребовал прекратить жесткие задержания граждан России и российских журналистов в частности», – написал Рогимов.

А главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и потребовала немедленно отпустить Семена.

«В своей стране вы вольны наводить порядок, как вам угодно. Более того, этой ночью множество моих друзей и знакомых болело за вас. Но! Задерживать – еще и так жестко – журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права. Если вы не хотите нажить себе врагов в лице и тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, НЕМЕДЛЕННО отпустите Семена Пегова!», – написала Симоньян в соцсетях.

Десятки известных российских журналистов требуют освобождения Пегова, однако либералы отмалчиваются, предпочитая переживать за депортированную группу телеканала «Дождь» и корреспондента «Медузы» Максима Солопова.

«Сейчас происходят локальные разрывы шаблона. Кадры жёсткого задержания Сёмы появились ещё ночью и облетели майданное крыло как едва ли не символ назревающего госпереворота. Вот оно, вся жестокость режима! Сейчас выяснилось, что мужчина на снимке вполне конкретный, и очень даже не друг майданщикам, учитывая его позицию по Донбассу. И как тут быть? Украинские СМИ, к слову, резко перестали форсить тему с кадрами задержания в оппозицию власти, просто сухо отчитались, что стало известно, кто на снимке, и деликатно закрыли тему. Хотя ещё ночью шли по ней катком», – отмечает военкор Андрей Медведев.