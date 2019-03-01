Новый скандал в Крыму: Инвалид заявил, что был избит депутатом Госдумы

01.03.2019, Джанкой, Виктор Орлов

Крымский общественник Александр Талипов распространил сообщение о том, что житель Джанкоя Игорь Никитенко, инвалид по зрению, недавно потерявший жену, плюнул в лицо и пытался облить зеленкой крымского депутата Госдумы Михаила Шеремета, за что оказался избит. Инцидент произошел 27 февраля.

«…В 2016 году он обратился за помощью к Шеремету, проблема состояла в том, что жена Игоря также была инвалидом, тоже был сахарный диабет и проблемы со зрением, но она была из Украины, соответственно возникли проблемы с получением РВП, гражданства, без которых нельзя получить нормальное лечение.

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Со слов Игоря, Шеремет записал его номер, обещал перезвонить и до вчерашнего дня не перезвонил. Жена в 2017 году умерла, не получив должного лечения. Игорь узнал, что депутат Госдумы проводит прием, пришёл на него, когда его посадили на стул, он услышал, что перед ним несколько людей.

Он спросил, где Шеремет, ему ответил депутат, после чего Игорь в него плюнул. В ответ его начали бить, разбили нос, порвали одежду, он утверждает, что получал удары и от депутата.

Потом его усадили на стул и вызвали полицию, в этот момент он продолжил на повышенных тонах разговаривать с депутатом, не выдержал, достал зелёнку и плеснул в сторону Шеремета, после чего его опять избили, он опять утверждает, что в лицо и по почкам его ударил Шеремет.

Прибывшие сотрудники полиции, в нарушение закона о полиции применили к инвалиду спецсредства, более получаса он провел в наручниках, после чего его увезли в больницу и взяли анализы на наркоманию и алкоголь, так как депутат стал утверждать, что Игорь наркоман. Конечно же, тесты показали, что он чист. Да, Игорь поступил не красиво, но бить инвалида…

Утром ему стало не хорошо, болят почки и отекла нога. Вчера у Игоря забрали его трость, с помощью которой он передвигается, якобы это орудие покушения на жизнь депутата», – рассказал Талипов.

Фотография инвалида, опубликованная Талиповым. Порезы на руке выдают неуравновешенную личность

Шеремет изложил свою версию инцидента.

«Во время приёма граждан, проходившего 27 февраля в общественной приёмной города Джанкоя, произошла неприятная ситуация.

Молодой человек, который представился инвалидом по зрению, несмотря на то, что на прием не записывался, был принят мной вне очереди. Однако, вместо диалога, сразу началась агрессия в мой адрес и обвинения, основанные на недовольстве жизнью в Крыму. Все это сопровождалось нецензурной бранью и угрозами в мой адрес. Затем молодой человек, плюнул в меня и ударил тростью.

В этом время со мной находились представители администрации, депутаты крымского парламента, работники общественной приемной и помощники. Агрессию парня удалось сдержать, после чего пришлось вызвать наряд полиции. Прибытие полицейских молодого человека не остановило, оказав им сопротивление он бросился на меня со стеклянной банкой зеленки, которую принес с собой, заранее заготовив. Этими действиями он принудил сотрудников полиции применить силу и надеть на него наручники.

Дальнейшую оценку поступку молодого человека дадут правоохранительные органы.

Уверен, что парень стал жертвой спланированной провокации в отношении меня. Надеюсь, что в ближайшее время все прояснится.

Появившаяся в соцсетях информация, что я, якобы избил парня, вызвала у меня крайнее удивление. Ведь я его даже пальцем не трогал, и находился от него во время приема граждан достаточно далеко, свидетельствующие материалы переданы в следственный комитет. Заинтересован в торжестве правды, но и мириться с наклепами и наветами за спиной не собираюсь.

Для меня, как для человека, носившего военную форму, понятие чести превыше всего.

Если подтвердится, что молодой человек является социально опасным, должны быть приняты профилактические меры в рамках действующего законодательства. Недопустимо ставить под угрозу жизни и покой жителей города», – говорится в заявлении Шеремета.