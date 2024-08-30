Новый страшный удар ВСУ по Белгороду – гибнут русские люди

Елена Острякова.  
30.08.2024 23:26
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО «Вампир» по жилым домам в Белгороде с применением кассетных боеприпасов. Под удар попал торговый центр «Си Мол». Погибли люди на парковке, загорелись автомобили. Пока число погибших оценивается в 5 человек. Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей.

В тяжёлом состоянии семь взрослых и трое детей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО «Вампир» по жилым домам в Белгороде с применением...

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В городе пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, ещё в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены 13 автомобилей. На окраине города произошло возгорание сухой травы — пожар потушен.

На Украине радуются «военному успеху».

«Не знаю, правда ли мы бьем «Вампирами» по Белгороду. Но очень приятно, когда пылает город оккупанта, и всюду вопли: «противник залп Вампирами». Прямо чувствую кровожадную симпатию к этому гордому ночному ужасу россиян. Вампир учит белгород сочувствию Харькову», – написал в своем тг-канале замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ нацист Евгений Карась.

«Сегодня трагедия в русских городах Белгород и Харьков. В Белгороде ВСУ намеренно нанесла удар по торговому центру, где не было никаких военных объектов. Это один из самых сильных налётов. В Харькове из-за работы ПВО ВСУ удар по жилому дому. Погибших видимо будет до 10 человек в Белгороде и Харькове.
Это по сути гражданская война внутри русского народа. С обоих сторон гибнут русские люди.

Виновник этой войны – оккупант Украины в лице спецслужб США и Британии и других стран Запада, которые террором гонят украинских рабов на войну с Россией. Наши соболезнования жителям братских русских городов Белгорода и Харькова», – написал у себя в телеграмканале политолог Сергей Марков.

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