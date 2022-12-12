Новый технопарк «ЧВК Вагнер Центра» появится в Петербурге для развития оборонной промышленности страны

12.12.2022  19:46 (Мск), Санкт-Петербург
Иван Добровольский.  
Просмотров: 364
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Строительство, Экономика


Компании-инвесторы ООО «Комплексные бытовые решения» и АО «Альфа» договорились о сотрудничестве и готовы построить технопарк «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге для развития отечественной оборонной промышленности.

По замыслу проекта, на месте пустыря, расположенном напротив недавно открывшегося в Петербурге «ЧВК Вагнер Центра», будет построен комплекс зданий, представляющий из себя современный технологический кластер, на территории которого будут обсуждаться идеи и создаваться средства для развития оборонной промышленности России.

Компании-инвесторы ООО «Комплексные бытовые решения» и АО «Альфа» договорились о сотрудничестве и готовы построить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.


На территории расширенного «ЧВК Вагнер Центра» будут располагаться помещения, для размещения и ведения промышленного производства, научно-технической и инновационной деятельности резидентов. После обсуждения проектов, они смогут воплотиться в жизнь там же. Часть зданий будет вмещать в себя инжиниринговый и сертификационный центры, бизнес-инкубатор, а также чистую комнату.

На территории между Зольной, Дальневосточным и улицей Новоселов авторы проекта планируют создать современную городскую среду с центром оказания бытовых услуг и благоустроенной зеленой территорией с ресторанной зоной. Стоит также отметить, что технопарки в принципе активно развиваются в Москве и области, а также Татарстане. Главное отличие в том, что в «ЧВК «Вагнер Центре» все усилия будут направлены на развитие оборонной промышленности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть