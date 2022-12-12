Новый технопарк «ЧВК Вагнер Центра» появится в Петербурге для развития оборонной промышленности страны

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Компании-инвесторы ООО «Комплексные бытовые решения» и АО «Альфа» договорились о сотрудничестве и готовы построить технопарк «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге для развития отечественной оборонной промышленности.

По замыслу проекта, на месте пустыря, расположенном напротив недавно открывшегося в Петербурге «ЧВК Вагнер Центра», будет построен комплекс зданий, представляющий из себя современный технологический кластер, на территории которого будут обсуждаться идеи и создаваться средства для развития оборонной промышленности России.

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На территории расширенного «ЧВК Вагнер Центра» будут располагаться помещения, для размещения и ведения промышленного производства, научно-технической и инновационной деятельности резидентов. После обсуждения проектов, они смогут воплотиться в жизнь там же. Часть зданий будет вмещать в себя инжиниринговый и сертификационный центры, бизнес-инкубатор, а также чистую комнату.

На территории между Зольной, Дальневосточным и улицей Новоселов авторы проекта планируют создать современную городскую среду с центром оказания бытовых услуг и благоустроенной зеленой территорией с ресторанной зоной. Стоит также отметить, что технопарки в принципе активно развиваются в Москве и области, а также Татарстане. Главное отличие в том, что в «ЧВК «Вагнер Центре» все усилия будут направлены на развитие оборонной промышленности.