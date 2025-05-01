Новый теракт бандеровцев в России – много погибших и раненых
Киевский режим снова убивает мирных жителей на территории России.
Так, сегодня был нанесен удар по рынку в городе Алешки (Херсонская область), в результате чего погибло не менее семи человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей. По предварительным данным, погибло не менее 7 человек, более 20 ранены», – сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Он уточнил, что после первой волны ударов по рынку, где уже были погибшие и раненые, «враг направил FPV-дроны для добивания выживших».
Позже руководитель региона выложил видео, в котором рассказал, что со вчерашнего дня ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонщины вблизи береговой линии Днепра.
«В стиле лесных братьев бандеровской старины сбрасывают снаряды и боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных подразделений. А утром продолжили обстрелы самым варварским способом по рынку города Алешки. Самая большая кровожадность в том, что все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает. Вот такой вот Первомая у украинского режима», – с горечью резюмировал Сальдо.
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