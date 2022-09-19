Новый теракт в Донецке. Прямое попадание натовских снарядов, много погибших
В результате обстрела ВСУ 155-миллиметровый снаряд натовского образца взорвался прямо на троллейбусной остановке. Погибло не менее 13 человек, многих из которых буквально разорвало на куски.
Фото и видео публикуют работающие на месте военкоры и очевидцы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В результате карательного обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется», – сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
По информации СЦКК ДНР, обстрел остановки и магазина (в который также пришлось прямое попадание) на площади Бакинских Комиссаров вёлся 155-милилметровыми снарядами из подконтрольного ВСУ населённого пункта Нетайлово.
С 12:15 по 12:23 было выпущено 9 натовских снарядов.
«Попадание прямо в остановку общественного транспорта. Эти ё…ные бандеровцы вообще уже ох..ли, погибшие, я не знаю – раз, два, три, четыре, пять. Просто жесть, твари, других слов нет», – не скрывает эмоций один из авторов видео с места трагедии.
Позже появилась неподтверждённая официально информация, что среди 13 погибших двое детей.
Утром ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе, начался пожар. О количестве пострадавших на данный момент неизвестно.
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