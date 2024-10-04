Новый теракт в РФ: ГУР взрывает автомобиль с депутатом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские спецслужбы продолжают террористическую деятельность на территории России.

Так, сегодня в Энергодаре (вместе с Запорожской областью вошел в состав РФ по итогам референдума) был взорван автомобиль с начальником охраны ЗАЭС. Ответственность на себя взял ГУР МО Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«4 октября 2024 года около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник — «начальник физической охраны» Запорожской атомной электростанции Короткий Андрей Юрьевич», – говорится в сообщении украинской военной разведки.

Отмечается, что он добровольно пошел на сотрудничество с Россией, постоянно организовывал мероприятия в поддержку ВС РФ, был членом партии «Единая Россия и возглавлял в Энергодаре Совет депутатов.

«ГУР МО Украины напоминает ― каждого военного преступника ждет справедливое возмездие», – пригрозило ведомство Буданова, заочно объявленного Россией в розыск.

Гибель сотрудника ЗАЭС подтвердил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня от рук террористов в Энергодаре погиб депутат городского совета Андрей Юрьевич Короткий. Самодельное взрывное устройство было заложено под автомобиль. От полученных травм Андрей Юрьевич скончался в больнице. Следственным управлением СК РФ по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства. Выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего товарища, им будет оказана вся возможная помощь. Страшная трагедия. Звериная натура киевских террористов в очередной раз наносит удар по мирным жителям. Погиб наш товарищ, который работал во имя мирной жизни. Призываю всех не терять бдительности, всегда быть начеку, осматривать свои машины, контролировать обстановку. До тех пор, пока враг полностью не уничтожен, мы должны понимать, что каждый может стать целью их нацистской ненависти», – написал Балицкий в своем тг-канале.

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз охарактеризовал случившееся как теракт.

«Это террористический акт! А терроризм и экстремизм во всех их формах – проявление крайней бесчеловечности и в любой форме является злостным преступлением. Преступники не уйдут от наказания, и история не раз подтверждала это утверждение», – завил Сеновоз.