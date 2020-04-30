Новый тренд российской либерды: митинг на веб-камеру прямиком с дивана

30.04.2020, Севастополь, Александр Ростовцев

Вечером, 28 апреля, российская либеральная общественность, выступающая за всё хорошее против всего плохого, в рамках кампании «Нет!», организовала прямую трансляцию первого всероссийского онлайн-митинга в YouTube и нескольких социальных сетях.

Битых три с лишним часа «люди с хорошими лицами» из числа лицедеев, «правозатычников», оппозиционных политиков, певцов ртом, хипстеров, геев и демократических журналистов – прямо из дома выражали решительный протест против введения в стране карантинных мер, обнуления президентских сроков Путина, новых поправок в Конституцию и отказ властей амнистировать томящихся в застенках соратников по Мечу и Оралу.

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балконная акция, сопровождавшая онлайн-протест “За жизнь”

Информационную поддержку мероприятию оказало «Радио Свобода» и другие известные либеральные боевые листки.

Чтобы перебить однообразие выступлений говорящих голов, и для привлечения внимания молодёжи, организаторы диванного протеста перебивали трансляцию чтением рэпа в исполнении Noise MC.

С самого начала подкачала организация, и протест, как первый блин, вышел комом. У выступающих перед веб-камерами участников начались проблемы со звуком, и было довольно забавно наблюдать, как записные протестуны шлёпают губами в почти полной тишине – вместо того, чтобы жечь аудиторию глаголом.

Ведущим оппозиционного шоу выступил московский мундеп Илья Азар, приободривший почтеннейшую публику шуткой, мол, праздник непослушания проводится без согласования со столичной мэрией, и за просмотр трансляции никого не упакуют в автозак.

Илья Азар

Речи на веб-камеру толкали набившие оскомину говорящие головы из группы поддержки инициатив Лёхи Навального.

Судя по выступлениям ораторов, им ненавистна сама мысль сидения взаперти и выражения протеста онлайн вместо сотрясающих Кремль шествий, с зажигательными кричалками, по улицам Москвы под ласковым весенним солнышком. От некоторых речей создавалось впечатление, будто разбушевавшаяся «корона» не опаснее разбавленного пива для закалённого в битвах за торжество либеральных ценностей организма, или же очередная хитроумная выдумка властей, чтобы не дать людям красиво и протестно затусить.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков проливал скупые мужские слёзы о гражданах, томящихся «в цифровом концлагере», назвал свой протест «выступлением под домашним арестом» и строго потребовал от властей раздать деньги трудящимся. Мол, «во всём мире правительства тратят сотни миллионов для поддержания своего населения».

Дмитрий Гудков

Предлагаем совладельцам коллекторского бюро «Центральное долговое агентство» (по слухам, жёстко прессующего должников), дорогущей недвижимости в Варне и Лондоне (в районе Вестминстер, откуда рукой подать до Секретной службы Её Величества), папе и сыну Гудковым, прежде чем разевать варежки, – продать свои активы и раздать вырученные деньги нуждающимся в экстренной медицинской помощи детям России, ибо, как справедливо говорили классики, «все крупные современные состояния получены преступным способом».

Сестра олигарха Прохорова Ирина, литературовед по образованию, показала себя крупным экспертом в области конституционного законодательства, обвинив российскую власть «в недостаточном уровне образования». Ибо «нельзя», понимаете ли, «переделывать Конституцию каждые двадцать лет».

Ирина Прохорова

Откровением, какими должны быть правильные промежутки между редакциями конституции, литературовед Прохорова не поделилась.

Депутат от лузерской партии «Яблоко» Лев Шлосберг на голубом глазу безответственно заявил, будто «никакого Путина нет», ибо: «не берёт на себя ответственности, не принимает решения, но считает себя президентом».

Лев Шлосберг

Интересно, кем себя считает политик Лев Шлосберг, за которого язык принимает решения?

Весьма интересный спич, с поразительной по смыслу глубиной, задвинула феминистка Залина Маршенкулова. Центральная фраза её выступления достойна дословного цитирования: «Очень часто у жертв домашнего насилия спрашивают – «почему ты раньше не ушла от своего абьюзера?».

А почему мы все не ушли от Путина за 20 лет? Почему продолжаем жить со своим абьюзером?»

фем-радикал Маршенкулова

Путин, прекрати абьюзить и удерживать!

Предприниматели Темиров и Зарыковская полагают, что отсрочка от налогообложения для бизнеса на период короно-каникул – это не мера поддержки. Любители «оптимизировать» налоги и выплачивать часть зарплаты своим работникам в конвертах требуют от государства полновесной финансовой помощи, чтобы, после окончания пандемии, продолжить многолетнюю практику сокрытия реальных доходов.

В либеральную обойму какая-то нелёгкая занесла журналиста Максима Шевченко, представляющего «Левый фронт». Речь его мало чем отличалась от риторики либеральных деятелей. Шевченко, подобно либероидам Светову и Пивоварову обвинил власти «во лжи, в сокрытии преступных действий, в разрушении инфраструктуры и неспособности справиться с эпидемией».

Обвинение в адрес властей было благосклонно встречено модератором онлайн-митинга, но когда Шевченко выступил в пользу референдума о конституционных поправках, мундеп Азар строго осадил левофлангового Максима, мол, любые предложения в поддержку конституционных поправок не соответствуют целям и задачам онлайн-митинга.

Либеральная демократия – только для либеральных демократов!

Выплеснутый на экран либеральный сок мозга время от времени разбавлялся зажигательным речитативом человека-оркестра Noise MC, аккомпанирующего себе любимому на нескольких музыкальных инструментах одновременно.

«Я не выхожу из дома никуда уже с десяток лет: кухня, коридор, гостиная, кладовка, спальня, туалет. Мусор выношу – в прихожей у двери ставлю вечером пакет. А ночью – слышу шум, с проверкой не хожу, но утром его нет», – заявил собственный гражданский протест рэпер, подчеркнув, что песня изначально была не о том, «но заиграла новыми красками во время карантина».

Уже в процессе видеопротеста выяснилось, что организаторы диванной акции заранее накручивали мероприятию количество лайков в YouTube и даже заранее разместили объявления о закупке комментариев на нескольких онлайн-биржах.

Проект «Антипропаганда» утверждает, что для создания видимости популярности мероприятия, организаторы накручивали количество лайков, резко взвинтив их с 1,4 тысячи с начала трансляции, до 9,2 тысяч в конце, при одном-одинёшеньком дизлайке, чего в принципе не бывает при нормальном голосовании.

Наблюдатели отметили, что пробный онлайн-митинг был организован 4 ноября 2019 года, в ходе которого было зарегистрировано чуть более 18 тысяч просмотров. На этот раз организаторы заранее озаботились накруткой симпатий, дабы не пускать столь ответственное дело на самотёк.

Уже на следующий день, то есть, 29 апреля, организаторы «Нет!» утверждают, что на нескольких видеохостингах трансляция митинга протеста собрала свыше 100 тысяч зрителей.

Совершенно не представляю, кто из заявленных 100 тысяч зрителей смог досмотреть трёхчасовые кретинические излияния до конца, ибо диванный протест на веб-камеры являл собой мероприятие дурацкое, как заседание экспертного клуба на ночных горшках в детском саду, изредка оживляемое чьим-нибудь искромётным маразмом. Sapienti sat.

заседание