Новый тренд: вместо поставок оружия европейцы делают Украину сборочным цехом для своего ВПК

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ЕС осознал, что не может закрыть своими поставками украинские потребности в оружии, и пэтому вместо них инвестирует в ВПК Украины, чтобы производить все необходимое на месте, пишет принадлежащее американскому миллиардеру Джеффу Безосу издание. The Washington Post

Как говорится в публикации, недавнее решение Евросоюза о выделении Украине 440 миллионов долларов в поддержку оборонной промышленности «знаменует собой значительный сдвиг в подходе блока» к войне на Украине и «подчеркивает недостатки оборонного сектора ЕС в производстве оружия и боеприпасов».

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«Более широкий смысл подобных инвестиций заключается также в постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности», – сказал в беседе с WP глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер.

В то же время он признал, что инвестиции в оборонную промышленность Киева «не заменят широкомасштабные поставки оружия западного производства на Украину».

Издание также отмечает, что указанные 440 миллионов долларов были внесены за счет средств, полученных от доходов замороженных российских активов. Это финансирование поступает в дополнение к 190 миллионам долларов, которые предоставляет правительство Дании.

«В то время как Европа и, конечно, США посылают оружие на миллиарды долларов, чтобы помочь Украине в ее борьбе со значительно большей Россией, их национальная оборонная промышленность, давно ориентированная на международную арену с меньшим количеством конфликтов, пытается успеть удовлетворить внутренний спрос», – говорится в публикации.

«Я думаю, что существует осознание того, что Европа не способна производить оружие, которое нужно Украине, и самый простой путь для украинцев — сделать это самостоятельно. Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее сами» , — цитирует издание на условиях анонимности мнение одного из европейских дипломатов.

Отмечается также, что европейские лидеры активизировали оборонное сотрудничество с Украиной и пытаются сохранить финансирование помощи в условиях продолжающейся войны, поскольку они готовятся к возможности второго президентства Трампа, уменьшению поддержки со стороны США и общественной усталости от Украины в своих странах.

В WP цитируют министра обороны Украины Рустема Умерова, который сказал, что в текущем году на развитие оборонной промышленности страны было выделено около 4 млрд долларов. Однако, по словам министра экономики Юлии Свириденко, украинский оборонный сектор может производить гораздо больше – на 10-12 млрд долларов.

«Финансирование от партнеров Украины переломное — не с точки зрения суммы, а с точки зрения самой идеи инвестирования государственных денег в украинскую оборонную промышленность», — сказал неназванный европейский чиновник.

Деньги, поступающие в украинскую оборонную промышленность, скоро могут резко увеличиться, добавил он. Однако даже с вливанием денег извне, украинский сектор вооружений все еще далек от того, чтобы конкурировать с РФ.

Украина все еще нуждается в значительной западной помощи в течение следующих нескольких лет, отмечают также цитируемые в материале аналитики ISW.

Издание добавлчяет, что Украина уже подписала первые контракты с такими крупными оборонными компаниями как немецкая Rheinmetall и французско-германская группа KNDS, которая на прошлой неделе открыла свой офис в Киеве.

KNDS является одной из ряда западных фирм, заключивших контракты с украинской промышленностью на производство 155-мм снарядов стандарта НАТО, крайне необходимых на передовой, которые Украина сейчас производит сама, но в небольших количествах.

«Сотрудничество с украинскими фирмами предоставляет иностранным оборонным компаниям значительные преимущества, в частности возможность модифицировать и испытывать свою продукцию в условиях активного конфликта», – резюмирует газета.