Новый тренер украинской сборной выступил против России и заслужил похвалу нацистовНовости Украины
Новый исполняющий обязанности тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что в его команде не будет футболистов, играющих в чемпионате России.
Об этом Петраков заявил пресс-службе Украинской ассоциации футбола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Петраков обвинил Россию в войне на Донбассе и гибели множества украинцев, а также поделился воспоминаниями об увиденном мемориале погибшим боевикам «АТО» в Киеве.
«Там… есть фотографии погибших. Увидел, сколько погибло наших военных. Там и девушки, и ребята молодые. Там столько фамилий, столько фотографий. Я понял, что сейчас, наверное, ни футболистов из России, ни какого-то примирения априори быть не может», – сказал тренер.
Произошедшее прокомментировал в своём YouTube-канале крышуемый СБУ неонацист-убийца Сергей Стерненко.
«В большом спорте ещё есть порядочные люди, для которых гражданская позиция – не пустые слова.
Петраков имеет такое редкое в наши времена качество, как уважение к собственной стране. И уважение к тем, кто отдал свою жизни, защищая нашу страну от российской агрессии.
Большое уважение Александру Петракову за то, что у него есть гражданская позиция», – похвалил тренера Стерненко.
Спасибо!
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