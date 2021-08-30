Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
30.08.2021 22:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, Спорт, Украина
Просмотров:

Новый тренер украинской сборной выступил против России и заслужил похвалу нацистов

Новости УкраиныНовый исполняющий обязанности тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что в его...

Новый исполняющий обязанности тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что в его команде не будет футболистов, играющих в чемпионате России.

Об этом Петраков заявил пресс-службе Украинской ассоциации футбола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Петраков обвинил Россию в войне на Донбассе и гибели множества украинцев, а также поделился воспоминаниями об увиденном мемориале погибшим боевикам «АТО» в Киеве.

«Там… есть фотографии погибших. Увидел, сколько погибло наших военных. Там и девушки, и ребята молодые. Там столько фамилий, столько фотографий. Я понял, что сейчас, наверное, ни футболистов из России, ни какого-то примирения априори быть не может», – сказал тренер.

Произошедшее прокомментировал в своём YouTube-канале крышуемый СБУ неонацист-убийца Сергей Стерненко.

«В большом спорте ещё есть порядочные люди, для которых гражданская позиция – не пустые слова.

Петраков имеет такое редкое в наши времена качество, как уважение к собственной стране. И уважение к тем, кто отдал свою жизни, защищая нашу страну от российской агрессии.

Большое уважение Александру Петракову за то, что у него есть гражданская позиция», – похвалил тренера Стерненко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть