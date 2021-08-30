Новый тренер украинской сборной выступил против России и заслужил похвалу нацистов

30.08.2021 22:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Новый исполняющий обязанности тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что в его команде не будет футболистов, играющих в чемпионате России.

Об этом Петраков заявил пресс-службе Украинской ассоциации футбола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Петраков обвинил Россию в войне на Донбассе и гибели множества украинцев, а также поделился воспоминаниями об увиденном мемориале погибшим боевикам «АТО» в Киеве.

«Там… есть фотографии погибших. Увидел, сколько погибло наших военных. Там и девушки, и ребята молодые. Там столько фамилий, столько фотографий. Я понял, что сейчас, наверное, ни футболистов из России, ни какого-то примирения априори быть не может», – сказал тренер.

Произошедшее прокомментировал в своём YouTube-канале крышуемый СБУ неонацист-убийца Сергей Стерненко.

«В большом спорте ещё есть порядочные люди, для которых гражданская позиция – не пустые слова. Петраков имеет такое редкое в наши времена качество, как уважение к собственной стране. И уважение к тем, кто отдал свою жизни, защищая нашу страну от российской агрессии. Большое уважение Александру Петракову за то, что у него есть гражданская позиция», – похвалил тренера Стерненко.