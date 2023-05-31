Новый трофей мовных гестаповцев: Одесских полицейских уволили за русский язык

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В одесский райотдел полиции доставили группу задержанных… Впрочем, стоп — сразу становится скучно, правда? Однако времена изменились, поэтому дальше не будет очередного стотысячного рассказа про «ментовский беспредел», ибо задержанные стали наезжать на полицейских: «Почему не на мове?», и все пошло не по шаблону.

Да, у мовных гестаповцев очередной трофей — на этот раз они добились увольнения не баристы, кассирши, сапожника, а нескольких полицейских.

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Все началось с видео в ТГ. На нем мы видим приемную полицейского отделения Приморского района Одессы и слышим истошный визг, принадлежащий «режиссеру» ролика. Он вопит, но не от пыток, а от того, что с ним говорили по-русски, мотивируя это тем, что «мы в Одессе»:

— Нет одесского [языка], ты понял?! Мы в Украине живэмо!

Также мы видим уже начинающего вскипать человека в полицейской форме, на которого, по всей, видимости, орали и раньше:

— А что, Одесса не в Украине? — спрашивает он. — А шо, тут дозволэно розмовляты росийською, чи шо? — надрывается жертва задержания. — Чи шо, — кивает полицейский и добавляет — понаехали. — Понайихалы?! — визжит задержанный, и выдает словесный понос с матюками, фразами «думаешь, погоны нацепил и все можно?», и предлагает полицейскому выйти во двор разобраться. Полицейский вскакивает, пытаясь сорвать с себя погоны (довели), но видео обрывается.

Чем все закончилось, непонятно. С чего началось, тоже. Но, учитывая, что сейчас полиция в основном занята выявлением русских шпионов, а граждане, разговаривающие на мове, неприкосновенны как депутаты, можно предположить, что задержанный сотоварищи сотворили что-то поистине скотское, на что патруль уже не мог закрыть глаза.

Считанных минут обрывочного видео хватило патриотам для того, чтобы поднять скандал.

«В Одессе есть такой Приморский отдел полиции, который занимает первое место по концентрации долбо…в в форме. Большинство мусоров там не желают переходить на украинский даже на службе. Может, кого-то ждут?.. Игнорируют закон о языке и ведут себя как гопники… Если начальник Приморского отдела полиции немедленно не уволит этого мусора, то чем он лучше него?», — высказался недобитый активист Демьян Ганул.

Патриотическая общественность возмутилась: «Это точно не где-то в Ростове происходило?» и «Мы воюем не за такое». К тому же ареалы обитания патриотов прямоходящих побили все рекорды по упоминанию обращения «мусора». И вот как те умылись:

«Инцидент между участковым и гражданином возник, когда тот и еще несколько мужчин были приглашены в отделение полиции из-за появления в общественном месте в пьяном виде. Оценка действиям полицейского, его руководителя и еще двум его коллегам, присутствовавшим во время конфликта — оперативному дежурному и помощнику оперативного дежурного, будет дана по результатам расследования», — сообщили в пресс-службе областной полиции, уточнив, что «фигурант скандала и его начальник отстранены от должностей».

Что касается пьяного визжащего мовнюка с компанией, то по нему нет информации — видать, медалями наградили, но признаться стыдно…

Сначала я, конечно, подумал, а что дальше? Что, если бы Чикатило, например, вопил, что с ним надо общаться только на украинском, а задержавших его оперов уволили бы за неуважение к монстру? А потом осекся — Украина уже давно страна чикатил, просто надо перестать удивляться.