Новый учебник ДНР вызвал истерику в Киеве

19.08.2021 23:46 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В ДНР к новому учебному году выпустили книгу для первоклассников «Азбука Донбасса».

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Книга была создана при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина и Общественного движения «Донецка Республика». Её автором выступил писатель Сергей Волков, а художницей – Дарья Лысакова.

На первых страницах азбуки к детям со словами «Мой дорогой друг» обращается глава ДНР Денис Пушилин.

Далее, на каждую букву алфавита авторы придумали стихотворение, связанное с тематикой Донбасса. Например, в букваре можно найти стихи об угле, фазанах, терриконах, шахтах, реке Кальмиус и Саур-Могиле. Тем не менее, присутствуют и общечеловеческие темы, такие как «мама» или «любовь».

Первый тираж книги составит 3323 экземпляра. Вначале книги получат только первоклассники социальных категорий, а уже после и все остальные.

«Главная особенность этой книги – то, что она имеет привязку к нашему региону, к традициям и культуре Донбасса. И, конечно, к истории большой России, к которой мы идём. Прививает любовь к нашей большой родине», – рассказал один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Тем не менее, азбука не имеет политического контекста. В ОДДР подчеркивают, что республиканский учебник является противовесом украинского аналога «Повстанческой азбуки», прививающей детям русофобию, ненависть к России и любовь к украинским коллаборационистам.

При этом «Азбука Донбасса» вызвала крайнее возмущение украинской стороны. В киевских СМИ стали сообщать об «ужасных боевиках», которые «промывают детям головы».

«Новый учебник содержит в себе упоминания о главаре боевиков «ДНР», а также призван вбить в голову детям, что «Донбасс – это Россия», – пишет издание «Диалог.UA».

Националисты возмущаются, что азбука содержит символику ДНР, а не Украины, а также изображает ополченцев Донбасса.

«Ну и, конечно, в «Азбуке Донбасса» традиционно не обошлись без РФ: де-факто, учебник призван вбить в голову детям в ОРДО, что «Донбасс – не Украина, а часть Великой России», – истерят украинские СМИ.