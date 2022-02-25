Новый удар по ЛДНР, погибли гражданские

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Новости Украины

Вооружённые формирования Украины применили РСЗО «Град» по республикам Донбасса.

Об этом говорится в экстренном заявлении пресс-службы Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевские каратели обстреляли из реактивных систем залпового огня РСЗО БМ-21 «Град» н.п. Донецкий. В результате террора украинских боевиков погибли два мирных жителя, и еще одна женщина получила контузию», – говорится в сообщении.

Также противник нанёс удар из аналогичной РСЗО по центру столицы ДНР. Видеоматериал с места «прилётов» опубликовал работающий в Донецке военкор ВГТРК Андрей Руденко.

«Это практически самый центр Донецка, сюда прилетели неуправляемые ракеты РСЗО «Град», – комментирует журналист.

Он показал воронки от разрывов и повреждения на соседнем торговом центре. Другая ракета влетела в дом, разрушив стену и ударив по соседней постройке.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал об обстреле Куйбышевского района столицы ДНР из тяжёлой артиллерии.