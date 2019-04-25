Новый удар по русским Украины: Путин предупреждает о последствиях

25.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада сегодня приняла новый вариант т.н. языкового закона, который призван окончательно вытеснить русский язык из публичной сферы (органы власти, магазины, СМИ, образование, армия, здравоохранение, транспорт и т.п.), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот законопроект не о защите украинского языка, а о запрете разговаривать везде на каком-либо языке, кроме украинского. Кроме быта, потому что на кухнях запретить не могут. Это Европа, но Германия тридцатых годов прошлого столетия», – пояснил депутат Александр Вилкул.

«Мы укрепим духовные скрепы и усилим национальную безопасность нашей страны», – отмахнулся Артур Герасимов, глава фракции Блока Порошенко.

Чтобы понаблюдать за принятием «эпохального» закона в зал Рады явился экс-президент Виктор Ющенко.

«Тут находится украинская интеллигенция. На балконе находятся украинские военные, которые пришли поддержать нас. Писатели, поэты, диссиденты, поприветствуем их. Поздравляю Украину и всех украинцев! Запомните этот момент! Язык – это победа», – сказал спикер Андрей Парубий.

«Никто не сделал столько для не любви к мове, сколько сделали мовнюки. Насильно мил не будешь, неужели это не понятно, мовнюки?» – эмоционально комментирует в своем блоге сегодняшнее экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Напомним, что первым решением Верховной Рады после государственного переворота в 2014 году была отмена закона, который гарантировал соблюдение прав русских в местах их компактного проживания.

Через несколько дней Крым заявил о выходе из состава Украины, а в крупных городах юго-восточных областей начались протестные манифестации. Киев в итоге также потерял контроль над Донецком и Луганском.

В Харькове и Одессе русское восстание было подавлено путем массовых политических репрессий и убийств.

Сегодняшнее решение Верховной Рады принято еще и как демонстративный ответ на вчерашний указ Владимира Путина о начале выдачи российских паспортов в ЛДНР.

«Вчера стало известно, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начали раздавать российские паспорта. И какой повод? Повод в том, что это поддерживает русскоязычное население. Если мы не примем сегодня этот закон, то через несколько лет российские паспорта будут везде на Украине, а те, кто общается на украинском, будут в России, в таборах и тюрьмах, как это происходило раньше», – сказал депутат Николай Княжицкий.

Сам Путин сегодня дал понять, что официальный Киев рискует спровоцировать, нарушая права не только русских, но и венгерского, румынского, польского меньшинств на Украине.

«Это вызвало какую-то негативную реакцию, да? Это странно. Польша уже чуть ли не 10 лет выдает карту поляка. Паспорта выдаёт Венгрия, Румыния. У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» – сказал Путин о паспортах для жителей ЛДНР.