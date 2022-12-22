Новый указ Путина вызвал опасения по поводу ещё одной уступки России

Владимир Путин своим указом дал правительству право выдавать временные разрешения на сделки с лицами, находящимися под российскими контрсанкциями.

Экономист Александр Дудчак пояснил «ПолитНавигатору», что это может быть тревожным сигналом.

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«К сожалению, может сбыться печальное предположение. Например, кому-то удалось пролоббировать разрешение на продажу нефти странам, которые ввели потолок цен на нефть. В связи с чем жесткость ответных мер может быть смягчена.

К сожалению, всё-таки, это не та «мягкая сила», о которой было столько сказано.

А «исключения» в таком случае могут превратиться в правило. И цели Запада по ведению ограничений на цены на российские углеводороды могут быть достигнуты. И распространены и на другие товары. И на другие страны.

Этот частный случай может способствовать изменению всей мировой экономической системы, будет способствовать установлению диктатуры покупателей из числа стран G8 и примкнувших ним», – поделился опасениями Дудчак.